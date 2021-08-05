​Eyüpsultan’a Türkiye’nin en büyük kaykay parkı

Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan gençler için sporun farklı branşlarında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisinde olimpiyat standartlarında bir Skate Park inşa edilecek. İnşası kısa zamanda tamamlanarak hizmete alınması planlanan Skate Park’ta hem amatör hem profesyonel sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor. Uluslararası standartlarda yapılacak park bin 385 metrekare alan ile Türkiye’deki tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük park özelliğine sahip olacak.
EN UZUN KAYKAY PARKI
- Olimpik beton kullanılarak yapılacak tesis, gençlerin yanı sıra profesyonel kaykaycılar için tasarlanmış tam olimpik, toplamda yedi farklı açıyı içerisinde barındıracak. Park, Türkiye’nin 50 metre ile en uzun kaykay parkı olma özelliğine de sahip olacak. 70 metre toplam coping uzunluğuna sahip olan skate park için polimer ve epoxy esaslı olimpik beton kullanılacak. Ayrıca park 7 adet roll in girişi ve 1 adet 25 metre genişliğinde wallride rampası ile hizmet verecek. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Gençler için daha güvenli, sağlıklı ve modern bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.”