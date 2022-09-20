Gündem Eyüpsultanda 47 park hizmete girdi
İSTANBUL

Eyüpsultan’da 47. park hizmete girdi

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşlardan yoğun talep gelen bölgelerde park yapımına devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından Silahtarağa Mahallesi’nde 2. Şahin Sokak’ta bir park açılışı gerçekleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpsultan’da 47. park hizmete girdi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Silahtarağa Mahallesi’ndeki park açılışına katıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşlardan yoğun talep gelen bölgelerde park yapımına devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından Silahtarağa Mahallesi’nde 2. Şahin Sokak’ta bir park açılışı gerçekleşti. Açılan parka, bir vefa örneği olarak, 2019 seçimlerinde Silahtarağa Muhtarı seçilen, ancak geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2020 yılında vefat eden Ramazan Akgün’ün ismi verildi. Açılışa Başkan Deniz Köken ile birlikte, Ramazan Akgün’ün oğlu Erdem Akgün, Eyüpsultan Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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