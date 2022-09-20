Eyüpsultan’da 47. park hizmete girdi

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşlardan yoğun talep gelen bölgelerde park yapımına devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından Silahtarağa Mahallesi’nde 2. Şahin Sokak’ta bir park açılışı gerçekleşti. Açılan parka, bir vefa örneği olarak, 2019 seçimlerinde Silahtarağa Muhtarı seçilen, ancak geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2020 yılında vefat eden Ramazan Akgün’ün ismi verildi. Açılışa Başkan Deniz Köken ile birlikte, Ramazan Akgün’ün oğlu Erdem Akgün, Eyüpsultan Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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