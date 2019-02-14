Gündem Eyüpsultanda kayan toprak ve kaya parçaları evlere zarar verdi
İSTANBUL

Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu 4 daire hasar aldı

Eyüpsultan'da kayan toprak ve kaya parçaları evlere zarar verdi

Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu yamaçtan aşağıya kayan toprak ve kaya parçaları 4 katlı bir apartmanın yanına döküldü. Belediye ve polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Toprak kaymasından etkilenen bölümde bulunan 4 daire mühürlendi.

Haber Merkezi AA
Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu binada hasar aldı.
Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu binada hasar aldı.

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören 4 katlı binadaki bazı daireler boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi.

DHA
Eyüpsultan'da hasar gören ev.

4 dairede hasa oluştu

Toprak kaymasının yaşandığı cepheye bakan binadaki 4 dairede hasar oluştu.

Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede hasar gördüğü belirlenen 4 dairedeki vatandaşlar tahliye edildi.

Söz konusu daireler mühürlenirken, polis ve zabıta ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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