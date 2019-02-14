Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu 4 daire hasar aldı

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören 4 katlı binadaki bazı daireler boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi.
4 dairede hasa oluştu
Toprak kaymasının yaşandığı cepheye bakan binadaki 4 dairede hasar oluştu.
Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede hasar gördüğü belirlenen 4 dairedeki vatandaşlar tahliye edildi.
Söz konusu daireler mühürlenirken, polis ve zabıta ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.