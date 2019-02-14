Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu 4 daire hasar aldı Eyüpsultan'da kayan toprak ve kaya parçaları evlere zarar verdi Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu yamaçtan aşağıya kayan toprak ve kaya parçaları 4 katlı bir apartmanın yanına döküldü. Belediye ve polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Toprak kaymasından etkilenen bölümde bulunan 4 daire mühürlendi.

Haber Merkezi 14 Şubat 2019, 14:19 Son Güncelleme: 14 Şubat 2019, 14:30 AA