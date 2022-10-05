Gündem Eyüpsultanda lüks aracın çarptığı at telef oldu
İSTANBUL

Eyüpsultan'da lüks aracın çarptığı at telef oldu

İstanbul Eyüpsultan’da havalimanı yolunda seyir halinde olan lüks otomobil, bir anda yola atlayan ata çarptı. Kadın sürücü şans eseri hafif şekilde yaralanırken, lüks araçta ise büyük çapta hasar oluştu. At ise olay yerinde telef oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Eyüpsultanda lüks aracın çarptığı at telef oldu
Eyüpsultan

Kaza, saat 08.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk mevkii Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DJ 3384 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken bir anda yola atlayan başıboş ata çarptı.

Ata çarpan lüks araç kullanılamaz hale gelirken, kadın sürücü ise, hava yastığının açılmamasına rağmen kazadan hafif yaralı şekilde kurtuldu.

At ise olay yerinde telef oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle havalimanı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza nedeniyle yoğun olan trafik aracın ve atın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

25 metrekare odayı 3 bin 500 lira isteyince sosyal medyada gündem olan ev sahibi konuştu
FOTOĞRAF 7
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Düğmeciler Mahallesi'nde ofisten dönüştürülen yaklaşık 25 metrekarelik bir oda için 3 bin 500 TL kiralık ilanı verilmesi sosyal medyada gündem oldu.
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İlanı görenler insanlar bu oda için istenen kiranın çok fazla olduğunu ifade etti.
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Tepkilere neden olan odanın sahibi Veli Budanmış, odanın eski halinin kötü olduğunu, o şekilde zaten kiraya verilemeyeceğini belirterek, \"Burası 25 metrekare, mutfak, tuvalet ve bir odası var. Boya badana yaptırdık, çok masrafa girdik\" dedi.
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\"15 BİN LİRA MASRAF YAPTIM\"

Emlakçının ilanı erken vermesi nedeniyle odanın bakımsız, kötü halde göründüğünü ifade eden Veli Budanmış, \"Oda 15 gündür ilanda. Resimleri emlakçı çekti. Kendisine 'Bu şekilde çekiyorsun ama, ben tamirata sokacağım burayı' dedim. Sosyal medyaya düştüğünden haberim yok. Eski hali evet kötü ama, ben emlakçının direk koyacağını bilemedim. O şekilde zaten verilmezdi. Genelde tek kişi için arıyorlar, onlara da ağır geldiği için tutmadılar. Şimdiye kadar 5 kişi aradı. Depo için isteyen de oldu. Biri, 'Kedi besleyeceğim' dedi, ona vermedim\" dedi. Odaya boya badana yapıldıktan sonra 15 bin lira masrafı olduğunu belirten Budanmış, \"Burası 25 metrekare var. Mutfak, tuvalet ve bir odası var. Dürüst olmak lazım 3 bin 500 diyoruz ama, bekar olduğu için en az 3-4 kişi kalacak, bir kişiye burası ağır gelir. Temiz, düzgün biri olursa 2 bin 500 TL'ye de veririz\" diye konuştu.
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Budanmış, kendisinin de böyle yerlerde çok kaldığını, mutfağa çay ocaklarındaki gibi havalandırma sistemi kuracağını, pencere ve kapıları boyayacağını anlattı. Budanmış bir ailenin bile zorunlu olursa bu odada kalabileceğini belirtti.
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25 metrekare odayı 3 bin 500 lira isteyince sosyal medyada gündem olan ev sahibi konuştu
İstanbul Eyüpsultan'da yaklaşık 25 metrekarelik bir odaya 3 bin 500 lira kira isteyen Veli Budanmış, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkilere ilişkin konuştu. Budanmış, "Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum, eski hali kötü ancak, boya badana yaptık çok masrafa girdik. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama, 3-4 kişi kalabilirler" dedi.

Eyüpsultan'daki jandarma operasyonunda 45 tüp kobra zehri ele geçirildi
FOTOĞRAF 7
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, bir şüphelinin yurtdışından kaçak yollarla İstanbul'a kobra yılan zehri getirdiği bilgisini aldı.
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Şüphelinin kimlik ve adres bilgisi saptandı. Şüphelinin kullandığı aracı takibe alan Jandarma ekipleri, aracı Eyüpsultan'da durdurdu.
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Şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda, 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.
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Gözaltına alınan S.S.B. hakkında, \"5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet\" suçundan adli tahkikat başlatıldı.
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KANSER TEDAVİSİ VE KOZMETİKTE KULLANILIYOR

Kobra zehirinin içinde çok sayıda protein ve polipeptit bulunmaktadır. Nörotoksit bir madde olan kobra zehiri bir insanı kısa sürede öldürebilecek güce sahiptir. Günümüzde kimyasal silahların ayrıştırılmasında, kemoterapi gören kanser hastalarının tedavisinde, doping ve kozmetik sektörlerinde kullanılan kobra yılanı zehiri çok ender bulunan ve pahalı bir maddedir.
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Eyüpsultan'daki jandarma operasyonunda 45 tüp kobra zehri ele geçirildi
İstanbul Eyüpsultan'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Yurtdışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirttiği yılan zehrini yüksek fiyattan satma hazırlığında bulunan S.S.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Cesedi derede bulundu

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