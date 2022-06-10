Eyüpsultan’da sıfır atık defilesi

Eyüpsultan Belediyesi’nin destekleriyle, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde, suyun önemine ve su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen defile renkli görüntülere sahne oldu. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla gerçekleşen defilede, öğrenciler tarafından çöp poşeti, kağıt, karton, plastik ve bez gibi malzemelerden hazırlanan birbirinden ilginç kıyafetler izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Program sonunda Başkan Deniz Köken, Kaymakam İhsan Kara ile birlikte çocuklara hediye, öğretmenlere de çiçek vererek birlikte fotoğraf çektirdi.