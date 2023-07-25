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Eyüpsultan'da silah operasyonu

Eyüpsultan’da silah imalatı ve ticareti yapılan işyerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 13 adet tabanca, 1 adet otomatik silah, 14 adet boş şarjör, çok sayıda çeşitli ebatlarda silah namlusu ve şarjör yayı, çok sayıda polimer yapılı silah kutusu, 2 ayrı kilitli poşet içerisinde 7,35 gram marihuana, çok sayıda kilitli poşet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

11:53 . 25/07/2023 Salı
DHA
Silah operasyonu

Silah operasyonu

Eyüpsultan’da silah imalatı ve ticareti yapılan işyerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Temmuz’da, Eyüpsultan Karadolap mahallesinde bir adreste silah imalatı ve ticareti yapıldığının tespiti üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 13 adet tabanca, 1 adet otomatik silah, 14 adet boş şarjör, çok sayıda çeşitli ebatlarda silah namlusu ve şarjör yayı, çok sayıda polimer yapılı silah kutusu, 2 ayrı kilitli poşet içerisinde 7,35 gram marihuana, çok sayıda kilitli poşet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi yakalandı. Şüpheli, "Silah imal ve ticareti" ile "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildiği adli makamlarca,  adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

 



#İstanbul
#Eyüpsultan
#silah
#operasyon
2 saat önce
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