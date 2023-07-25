Eyüpsultan'da silah operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Temmuz’da, Eyüpsultan Karadolap mahallesinde bir adreste silah imalatı ve ticareti yapıldığının tespiti üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 13 adet tabanca, 1 adet otomatik silah, 14 adet boş şarjör, çok sayıda çeşitli ebatlarda silah namlusu ve şarjör yayı, çok sayıda polimer yapılı silah kutusu, 2 ayrı kilitli poşet içerisinde 7,35 gram marihuana, çok sayıda kilitli poşet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.