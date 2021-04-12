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Gündem Eyüpsultanı gül kokusu sardı
İSTANBUL

​ Eyüpsultan’ı gül kokusu sardı ​

Eyüpsultan’ı gül kokusu sardı

Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra İslam aleminin dördüncü önemli merkezi, Ebu Eyyub El Ensari’nin diyarı Eyüpsultan “Onbir Ayın Sultanı”nı karşılamaya hazır. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri meydan ve cami içerisini gül suyu ile yıkadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Eyüpsultan’ı gül kokusu sardı ​
Önceki gün düzenlenen çalışmalar ile caminin içerisi, avlusu, abdest alma yerleri belediye dezenfeksiyon ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Yüzyıllardır Ramazan’ın en güzel şekilde yaşandığı, İslam aleminin gözbebeği İstanbul Eyüpsultan’da Ramazan Ayı hazırlıkları kapsamında meydan ve cami içerisi gül suyu ile yıkandı. Önceki gün düzenlenen çalışmalar ile caminin içerisi, avlusu, abdest alma yerleri belediye dezenfeksiyon ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

  • Cami avlusunda yapılan çalışmalara refakat eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de süpürgeyi eline alarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine eşlik etti. Eyüpsultan Camii ve Eyüpsultan’da bulunan bütün camilerin temizliğini bugünden itibaren başlattıklarını ifade eden Başkan Deniz Köken, “İnşallah tedbirlere uyarak şu Ramazan’da ibrelerin aşağıya döndüğü bir ay olmasını temenni ediyoruz. Herkesin sağlıklı güzel bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

RAMAZAN COŞKUSU EVLERE TAŞINACAK

Bu yıl pandemiden dolayı Eyüpsultan’daki Ramazan coşkusunu belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden evlere taşıyacaklarını dile getiren Başkan Deniz Köken, “Sabah 10’da mukabele ile başlayan Ramazan etkinliklerimiz gün içinde farklı içerikteki programlarla gece 22.00’ye kadar devam edecek. Mahallelerde evlere sıcak yemek dağıtımı hizmetimiz var. Ramazan öncesi 10 bin adet Ramazan gıda paketlerinin dağıtımını yaptık. Aynı zamanda iftara 10 dakika kala trafik sıkışıklığı olan kavşaklarda da, yine küçük iftariyeliklerle araçlarının içinde kalan, evlerine gitmekte geciken vatandaşlarımıza da hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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