Gündem Eyüpsultanı lavanta kokusu saracak
İSTANBUL

Eyüpsultan’ı lavanta kokusu saracak

Eyüpsultan Belediyesi’nin Ağaçlı köyünde 2020 yılında ekimini gerçekleştirdiği, lavanta bahçelerinde hasat başladı. Bölgede 15 bin metrekarelik alana sahip, tam bir görsel şölenin yaşandığı mor tarlalarda toplanan lavantaların yağları çıkarılarak esans haline getirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpsultan’ı lavanta kokusu saracak
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Eyüpsultan Belediyesi’nin Ağaçlı köyünde 2020 yılında ekimini gerçekleştirdiği, lavanta bahçelerinde hasat başladı. Bölgede 15 bin metrekarelik alana sahip, tam bir görsel şölenin yaşandığı mor tarlalarda toplanan lavantaların yağları çıkarılarak esans haline getirilecek. Lavanta bahçelerini dolaşan, lavanta macerasının iki yıl önce başladığı ifade eden Başkan Deniz Köken, “İki yıl önce dikimini yaptığımız lavanta bahçelerimiz tam bir görsel şölen sunuyor. İnşallah bir sonraki hasat zamanı lavantalarımızın yoğunluğu daha da artacak ve biz vatandaşlarımızı burada ağırlayacağız ve bu esansları vatandaşlarımıza hediye edeceğiz” dedi.

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