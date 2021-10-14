Gündem Eyüpte Kariyer ve İstihdam Fuarı
İSTANBUL

Eyüp’te Kariyer ve İstihdam Fuarı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Kariyer ve İstihdam Fuarı’nın ikincisi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüp’te Kariyer ve İstihdam Fuarı
Yaklaşık 30 firmanın stant açtığı fuarda firmalar, iş arayan vatandaşlar ile bir araya gelerek görüşme yaptı.

Düzenlenen fuarda sektöründe öncü firmaları ve iş arayan vatandaşlar bir araya geldi. Yaklaşık 30 firmanın stant açtığı fuarda firmalar, iş arayan vatandaşlar ile bir araya gelerek görüşme yaptı. Fuara Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.

Başkan Köken, “İş yerleri nasıl bir eleman aradığını bilmiyor. İşçiler de ben hangi işi yapabilirim konusunu bilmiyor. Biz ön form yapıyoruz, deneme mülakatları yapıyoruz. Yetkili işin uzmanları, kariyer firmalarını buraya getirdik. İş arayanlar buraya gelip hangi iş bana uygun ya da değildir, profesyonellerle bir araya getirip çözüm bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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