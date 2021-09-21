Eyüp’te “sanat” mahallelere indi​

Eyüpsultan Belediyesi bu yıl çok farklı bir sanatsal etkinliğe imza atıyor. “Sanat Atölyeleri Mahallelerimizde” isimli etkinlikte Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi Eğitimleri her gün farklı bir mahallede kurulacak atölyelerde vatandaşlarımızla buluşacak. Bu sayede Eyüpsultanlılar kendi mahallelerinde sanatsal çalışmalar yapma imkanı bulacak, ney, tambur, bendir ve rebap dinletisi eşliğinde, ebru, çini, seramik ve çömlek gibi atölye çalışmalarını deneyimleyecek.
- Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe 7’den 70’e her yaştan vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Etkinliğin İstanbul dışından da misafirleri oldu. Farklı illerden ziyaret için Eyüpsultan’a gelen vatandaşlar da ailecek etkinliklere katıldı. Burada kurulan atölyelerdeki çini, seramik, çömlek yapımı ve ebru gibi çalışmalara katılan vatandaşlar, etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e ve ekibine teşekkür etti.