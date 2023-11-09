Ezgi Mola'yı taciz eden sapığın cezası belli oldu: Mahkemede akılalmaz savunma

"Bekleyecek gücüm kalmadı. Artık seni görmek istiyorum, bir tanesin sen. Hatalıysam özür diliyorum. İnsan sevdiğine kızabiliyor işte. Beni anla lütfen. Artık net bir iletişim kuralım rica ediyorum. Orada yanında olmayı çok isterdim. Çok özledim seni"