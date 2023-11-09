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Ezgi Mola'yı taciz eden sapığın cezası belli oldu: Mahkemede akılalmaz savunma

Oyuncu Ezgi Mola’nın, tanımadığı bir şahsın kendisini yıllarda takip ederek taciz ettiği iddiasıyla açtığı davada karar çıktı. Oyuncu Ezgi Mola'ya tehditler savurduğu ve sosyal medya hesabından mesajlar yollayarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Kemal K. "Cinsel taciz", "Kişinin huzur ve sükununu bozmak" ve "Tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.

17:40 - 9/11/2023 Perşembe
DHA
Mahkeme, tüm suçlardan sanık Kemal K'nın hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, tüm suçlardan sanık Kemal K'nın hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Kemal K. ve taraf avukatları katıldı.

Ezgi Mola'nın avukatı tarafından sanığın Mola'yı ısrarla takip ettiğine ilişkin bir AVM'nin güvenlik görüntüsünü mahkemeye sundu.

Duruşma salonunda izlenen görüntüde sanığın Ezgi Mola'yı takip ettiği ve bunu farkeden Mola'nın durmasının ardından el işaretleri yaparak bir şeyler söylediği, Mola'nın bir an önce oradan uzaklaştığının görüldüğü tutanağa geçti.


'Seni çok kötü yapacağım haberin olsun'

Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın 2015 yılında bir reklam filmi çekiminde yer aldığı sırada Ezgi Mola'yı tanıyıp araştırmaya başladığı, Aralık 2020 ylında Ezgi Mola'nın arkasından yürüyen sanığı fark etmesi üzerine sanığın
"Seninle konuşmam lazım, seni görmem lazım. İşimi yapmama engel oluyorsun, seni çok kötü yapacağım haberin olsun"
diyerek tehditte bulunduğu ve bu eylemin cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

'Bekleyecek gücüm kalmadı'

Sanığın daha sonra da sosyal medyada mesajlar göndererek suç işlemeye devam ettiği kaydedildi. Sanığın
"Bekleyecek gücüm kalmadı. Artık seni görmek istiyorum, bir tanesin sen. Hatalıysam özür diliyorum. İnsan sevdiğine kızabiliyor işte. Beni anla lütfen. Artık net bir iletişim kuralım rica ediyorum. Orada yanında olmayı çok isterdim. Çok özledim seni"
şeklindeki mesajlarla cinsel tacizde bulunduğu ve değişik zaman aralıklarında ısrarlı bir şekilde gönderdiği mesajlarla "Kişinin huzur ve sükununu bozduğu" gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.

'Amacım tanışmaktı'

Sanık Kemal K.
"Art niyet yoktur. Bu olay 2019 Aralık ayında meydana geldi ancak yargılamada 2020 diye söylendi. Bunu kabul etmiyorum. Bu olayın üzerinden uzun zaman geçti. Uzun zaman geçtikten sonra hakkımda şikayetçi olunması doğru değildir. Benim amacım şikayetçiyle tanışmaktı. Yanına gitmem hataydı"
diyerek beraatini talep etti.

Üç suçtan ceza verildi

Mahkeme, sanığın "Cinsel taciz" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

"Kişinin huzur ve sükununu bozmak" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis, "Tehdit" suçundan ise 5 ay hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı.


Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Mahkeme tüm suçlardan sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi.

Ezgi Mola'nın avukatı Halit Yaman Şenocak, sanığın daha önce de Mola'yı tehdit ettiği gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasını talep etti.

Ancak hakim, bu karara daha sonra itiraz etmesini söyledi.


#Ezgi Mola
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