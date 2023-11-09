Ezgi Mola'yı taciz eden sapığın cezası belli oldu: Mahkemede akılalmaz savunma

Mahkeme, tüm suçlardan sanık Kemal K'nın hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi.
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Kemal K. ve taraf avukatları katıldı.
Ezgi Mola'nın avukatı tarafından sanığın Mola'yı ısrarla takip ettiğine ilişkin bir AVM'nin güvenlik görüntüsünü mahkemeye sundu.
Duruşma salonunda izlenen görüntüde sanığın Ezgi Mola'yı takip ettiği ve bunu farkeden Mola'nın durmasının ardından el işaretleri yaparak bir şeyler söylediği, Mola'nın bir an önce oradan uzaklaştığının görüldüğü tutanağa geçti.
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Üç suçtan ceza verildi
Mahkeme, sanığın "Cinsel taciz" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.
"Kişinin huzur ve sükununu bozmak" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis, "Tehdit" suçundan ise 5 ay hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı.
Hükmün açıklanması geri bırakıldı
Mahkeme tüm suçlardan sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi.
Ezgi Mola'nın avukatı Halit Yaman Şenocak, sanığın daha önce de Mola'yı tehdit ettiği gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasını talep etti.
Ancak hakim, bu karara daha sonra itiraz etmesini söyledi.