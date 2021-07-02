Gündem F-16 işaretledi SU-25 vurdu
ANKARA

F-16 işaretledi SU-25 vurdu

Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Katar savaş uçaklarının katıldığı “Anadolu Kartalı” tatbikatında dikkat çekici sahneler yaşandı. Türk F-16’larının işaretlediği hedefler, Azerbaycan’a ait Rus yapımı SU-25 savaş uçaklarıyla tam isabet vuruldu. Azerbaycan, ilk kez savaş uçaklarıyla katıldığı bu tatbikata iki MİG-29, iki de SU-25 getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​F-16 işaretledi SU-25 vurdu
Fotoğraf: Arşiv

KIYMET SEZER / MUHAMMED KURTAR

Dost, kardeş ve müttefik ülkelerin katılımıyla 21 Haziran’da başlayan Uluslararası Anadolu Kartalı 2021 tatbikatı bugün sona eriyor.

  • Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Katar savaş uçaklarının müşterek hava harekat kabiliyetlerinin denendiği tatbikatta üç ülke havacıları, sahip olduğu standartlarla dünyada 3., Avrupa’da tek taktik eğitim merkezi olan Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi’nde eğitimlere tabi tutuldu, kuvvetlerin harbe hazırlıkları gözden geçirildi.

GÖZ DOLDURDULAR

Tatbikatın müşterek harekat kabiliyetinin denendiği fiili atışlı bölümünde Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin ileri koordinasyon yeteneği göz doldurdu. Tatbikata ilk kez savaş uçaklarıyla fiili katılım gösteren Azerbaycan iki MİG-29, iki SU-25 savaş uçağıyla eğitim ve harekat deneyimlerine iştirak etti. Mühimmat yüklü kalkan savaş uçaklarının belirlenen hedeflere atışlar gerçekleştirdiği tatbikatta, Türk Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücü F-16 savaş uçaklarının işaretlediği hedefler Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait SU-25 savaş uçaklarıyla tam isabet vuruldu.

EL BAB’DA ORTAK OPERASYON

  • Bu operasyonda önemli bir detay da Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları ile Rus menşeili SU-25 savaş uçaklarının ortak operasyon kabiliyetinin denenmesi oldu. F-16 ve SU-25 uçakları son olarak 2017 yılı Ocak ayında, Türkiye ve Rusya’nın El Bab’da bulunan DEAŞ hedeflerine karşı düzenledikleri hava harekatında ortak operasyon gerçekleştirmişti. Türkiye ve Rusya’nın Suriye’deki ilk ortak harekatı olan El Bab operasyonuna, Rusya’ya ait 4 Su-24 uçağı, 5 Su-25 uçağı ve 1 Su-34 uçağı, Türkiye’den ise 4 F-16 ile 4 F-4 uçağı katılmıştı. Türk ve Rus savaş uçaklarının müşterek harekatında önceden belirlenen DEAŞ’a ait 36 nokta etkili şekilde vurulmuştu.
Abone Ol Google News
Bu çifte standarttır

Bu çifte standarttır

Altun'dan konuşmasına sansür koyan YouTube'a tepki.
Yeni sezonu hocasız açtılar

Yeni sezonu hocasız açtılar

​Fenerbahçeli futbolcuları ilk idmanda sürpriz isim çalıştırdı.
Ticaret Bakanlığından taksit sayılarına düzenleme: Mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak

​Bakan Koca paylaştı: 18 yaş üstünün yüzde 57'si aşılandı.

Elmalı'daki istismar vakası ile ilgili yeni gelişme.
'Galatasaray'a nasip olacak'

'Galatasaray'a nasip olacak'

Kulüp başkanı, yenisafak.com'a transferin detaylarını açıkladı.

​Bombalı eyleme hazırlanan 3 terörist yakalandı.

​Olumlu gidişat devam ediyor.

HES kodu yaygınlaşıyor

HES kodu yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi.

Dışarı çıkmayın!

Dışarı çıkmayın!

Siverek'te termometreler 51 dereceyi gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.