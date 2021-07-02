​F-16 işaretledi SU-25 vurdu

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Kırım Tatar Türkleri Ukrayna'da yerli halk statüsüne kavuştu

Kırım Tatar Türkleri, Karaimler ve Kırımçakların yerli halk olarak kabul edilmesini öngören düzenleme Ukrayna Parlamentosu tarafından kabul edilerek yasalaştı. Buna göre halklar, kendilerini temsil eden organları aracılığıyla kendi medya kuruluşlarını kurma hakkına sahip olabilecek.