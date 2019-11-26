F-16’lar S-400 testi için havalandı

Ankara Kahramankazan’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda konuşlu S-400 bataryalarının kurulum çalışmaları uzunca bir süredir devam ediyordu. Ankara Valiliği dün “Hava Savunma Sistemi Projesi Uçuşlu Testlerin İcra Edilmesi” başlıklı bir duyuru yayınladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında pazartesi ve salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

S400

TÜRK F-16’LAR SİSTEME TANIMLANIYOR

F-16’ların iki gün sürecek alçak uçuşları S-400 uzun menzilli bölge ve hava savunma sistemlerinin radar testleri kapsamında yapılıyor. Aralıklarla devam etmesi beklenen testlerin başlatılmış olması, Nisan 2020’de faaliyete geçirilmesi planlanan sistemin kurulumu konusunda önemli bir yol katedildiğini gösterdi. Testlerde sistem üzerinde çeşitli hava vasıtalarıyla gerçekleştirilecek uçuşlarla bir yandan sistemin uçak ve hava araçlarını algılamaları ve algılama mesafeleri ölçülecek, bir yandan da milli uçakların sisteme “dost unsur” olarak tanımlaması yapılacak. Sistemin dost-düşman tanımlamalarına ilişkin milli yazılım çalışmaları da sürüyor.

OMTAS’la 12’den

OMTAS

Tank avcıları muharebe sahasına ısınıyor. Silah taşıyıcı araçlar kapsamında Pars ve Kaplan’a entegre edilmiş Orta Menzilli Tanksavar Sistemi (OMTAS) ile hareket halinde yapılan atışlarda hedef başarıyla vuruldu. Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kalifikasyon testleri bu yıl sonuna kadar tamamlanıp 2020 itibarıyla teslimata başlanacak. Toplam 260 araç teslim edilecek” ifadelerine yer verildi.