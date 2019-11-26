Gündem F-16lar S-400 testi için havalandı
POLİTİKA

F-16’lar S-400 testi için havalandı

Ankara’da Mürted Hava Komutanlığı’nda konuşlu S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasındaki radar bağlantısının testi için uçuşlar başladı. Ankara’da F-16’lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak uçuşlar gerçekleştirildi. Sistemin dost-düşman tanımlamalarına ilişkin milli yazılım çalışmaları ise sürüyor. S-400’ler 2020’de faaliyete geçecek.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
F 16
F 16

Ankara Kahramankazan’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda konuşlu S-400 bataryalarının kurulum çalışmaları uzunca bir süredir devam ediyordu. Ankara Valiliği dün “Hava Savunma Sistemi Projesi Uçuşlu Testlerin İcra Edilmesi” başlıklı bir duyuru yayınladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında pazartesi ve salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

S400

TÜRK F-16’LAR SİSTEME TANIMLANIYOR

F-16’ların iki gün sürecek alçak uçuşları S-400 uzun menzilli bölge ve hava savunma sistemlerinin radar testleri kapsamında yapılıyor. Aralıklarla devam etmesi beklenen testlerin başlatılmış olması, Nisan 2020’de faaliyete geçirilmesi planlanan sistemin kurulumu konusunda önemli bir yol katedildiğini gösterdi. Testlerde sistem üzerinde çeşitli hava vasıtalarıyla gerçekleştirilecek uçuşlarla bir yandan sistemin uçak ve hava araçlarını algılamaları ve algılama mesafeleri ölçülecek, bir yandan da milli uçakların sisteme “dost unsur” olarak tanımlaması yapılacak. Sistemin dost-düşman tanımlamalarına ilişkin milli yazılım çalışmaları da sürüyor.

OMTAS’la 12’den

  • OMTAS
  • Tank avcıları muharebe sahasına ısınıyor. Silah taşıyıcı araçlar kapsamında Pars ve Kaplan’a entegre edilmiş Orta Menzilli Tanksavar Sistemi (OMTAS) ile hareket halinde yapılan atışlarda hedef başarıyla vuruldu. Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kalifikasyon testleri bu yıl sonuna kadar tamamlanıp 2020 itibarıyla teslimata başlanacak. Toplam 260 araç teslim edilecek” ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin S-400'leri: Başka ülkeler Türk hava sahasına girmeye cesaret edemez
GÜNDEM
Türkiye'nin S-400'leri: Başka ülkeler Türk hava sahasına girmeye cesaret edemez
Olağan şüpheliler

Olağan şüpheliler

​CHP'deki kumpas tezgahı her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor.
İki ülkeden ortak bildiri

İki ülkeden ortak bildiri

Suriye, Ortadoğu, Kıbrıs ve Filistin taahhütler yinelendi.
Her kılığa girmiş

Her kılığa girmiş

​37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı
Felaket önlendi

Felaket önlendi

Son dönemin en büyük patlayıcısı yakalandı.
Hazırlık<br> aşamasında imha

Hazırlık
aşamasında imha

​TSK ve MİT'ten ortak nokta operasyonu.
Yüz milyonlarca <br>Müslüman sizinledir

Yüz milyonlarca
Müslüman sizinledir

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı.

Motorinde indirim

Motorinde indirim

Bu geceden itibaren geçerli olacak.

Ödüller <br>sahiplerini buldu

Ödüller
sahiplerini buldu

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Halid bin Velid <br>adı ile anılacak

Halid bin Velid
adı ile anılacak

Erdoğan, Türk askeri birliğini ziyaretinde konuştu.
Özür dilemeliler

Özür dilemeliler

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
O sokak ve caddelere bıraktılar

O sokak ve caddelere bıraktılar

​Kadın cinayetlerine 'dijital karanfille' dikkati çekiyorlar.
CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

​"Partide çete arayanlara gerekli cevap verilecek".
Ankara'da ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.
Az para <br>çok iş

Az para
çok iş

​Lider Sivaspor'da futbolcuların maaşları şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.