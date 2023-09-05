F-4 yakıt tankı otoparka düştü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’nün açık otoparkına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait savaş uçağından drop tank (yardımcı yakıt tankı) düştü. Söğütözü Mahallesi’nde saat 11.30 sularında meydana gelen olayda park halindeki 2 araç ve 1 hafif ticari araçta hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO’ya ait açık bir otoparka düştüğü belirtildi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, uçak Eskişehir’e indi.