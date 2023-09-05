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F-4 yakıt tankı otoparka düştü

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçağından drop tank (yardımcı yakıt tankı) düştü. MSB, tankın TPAO'ya ait açık otoparka düştüğünü bildirdi. Park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

04:00 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ankara.

Ankara.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’nün açık otoparkına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait savaş uçağından drop tank (yardımcı yakıt tankı) düştü. Söğütözü Mahallesi’nde saat 11.30 sularında meydana gelen olayda park halindeki 2 araç ve 1 hafif ticari araçta hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO’ya ait açık bir otoparka düştüğü belirtildi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, uçak Eskişehir’e indi.



#Yakıt tankı
#F-4
#TPAO
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