F-5 eğitim uçağı düştü: Pilot kurtuldu

Konya’da Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağı, kuş çarpması sonucu düştü. Pilot, kazadan sağ kurtuldu. Üçüncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağına kalktıktan bir süre sonra, saat 12.40 sıralarında kuş çarptı. Motorları duran uçak, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde askeri eğitim alanına düştü. Pilot, uçaktan paraşütle atlayarak sağ kurtuldu.
GECEN YIL YÜZBAŞI ŞEHİT OLMUŞTU
Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin açıklama yaptı: "Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir." Öte yandan Konya'da geçen yıl 7 Nisan'da Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı düşmüş, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (38) şehit olmuştu.