Facia göz göre göre gelmiş

Elektrikli sobanın devrilmesinin ardından çıkan yangın sonucu 5 kardeşin hayatını kaybettiği olay tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Korkunç olay önceki akşam İzmir Selçuk’ta meydana geldi. Anne Melisa Sinem Akcan (27), yaşları beş çocuğunu evde bırakıp, topladığı hurdaların parasını almaya gitti. Bu esnada evde devrilen elektrikli soba devrildi, çıkan yangında Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut (1) yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.





Yangında ölen kardeşlerden 1 yaşındaki Aras Bulut

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Akcan, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenildi. Anne Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





DUMANDAN ZEHİRLENDİLER

Yangın sırasında yaşananları, ailenin komşusu Soner Şahin anlattı. Şahin, yangının saat 19.30 sıralarında çıktığını söyledi. Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan'ın çığlıklarını duyduklarını anlatan Şahin, “Esma Teyze koş, çocuklarım öldü” diye bir bağrışma duydum. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi” dedi.





KAPI KOLUNU ÇIKARTIP GÖTÜRMÜŞ

Annenin kendilerine sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığını söylediğini belirten Şahin, “Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye. Zaten çocukların açma gücü yoktu” diye konuştu. Şahin, 1 ay önce evin yan tarafında hayvanların bakıldığı bölümde de yangın çıktığını kaydederek, “Orada bir tane köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlar da yanarak öldü” diye konuştu.





 Yangında ölen kardeşlerden 5 yaşındaki Fadime Nefes.

ÇOCUKLAR AÇ ÖLDÜ

Komşulardan Esma Şahin, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını anlatarak sürekli görüştüklerini, hep yemek götürdüğünü söyledi. Şahin, “Çok acı bir olay. Çocukların üstlerine kapıyı kilitlemiş gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler. Kadın zaten gittiği zaman gelmeyi bilmiyordu. Önceki akşam bir tencere yemek verdim. O çocuklar aç gitti. Durumları kötüydü, evde hiçbir şeyleri yoktu” diye aktardı.





Anne Melisa Akcan

Çocukları bakanlığa vermediler

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Akcan Ailesi, Bakanlık tarafından Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ile desteklendi. Düzenli desteklerin yanı sıra, yapılan ilave desteklerle birlikte, aileye Ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandı. Aileye, uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra kardeşlerin devlet himayesine alınması imkânı da sunuldu. Aile sunulan imkânı kabul etmyip, çocuklarının alınması durumunda “Kendimize zarar veririz, Çocuklarımızı asla vermeyiz” ifadelerini kullandı.





AMCA YEĞENİ SUÇLADI

Anne Akcan'ın amcası Yılmaz Açar, çocukların bakımını devlet kurumlarının üstlenmek istediğini ancak yeğeninin buna izin vermediğini söyledi. Açar, "Çocukların babası yaklaşık 1,5 yıl önce cezaevine girdi. Açık cezaevinde kaldığı için izinli gelip, ailesini görüp gidiyormuş” diye konuştu. Kardeşi Halim Açar'ın da 15 gün önce torunlarını almak istediğini dile getiren Açar, “Anneleri 'ben çocuklarıma bakacağım' dedi ve direndi" dedi.





Yan yana toprağa verildiler

5 kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Çocukların cenazelerinin camiye getirilişi sırasında vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Torbalı Açık Cezaevi'nden getirilen baba Hakan Akcan, cenaze törenine jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında katıldı. Baba Akcan, çocuklarının tek tek öptüğü tabutlarına başını koydu.











