​Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı’nda düzenlenen 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması’nda yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş’a ve nice gönül erine ev sahipliği yapmış Kırşehir’de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Güzel buluşmaya vesile olan Pir Ahi Evran Veli başta olmak üzere ebediyete irtihal eden ahileri, esnaf ve sanatkarları rahmetle yad eden Erdoğan, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı’nın kutlu, kardeşliklerinin daim olmasını diledi.

OYNAT 00:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda '2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak, raflardaki etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yıldır dünyayı sarsan ve her ülkeye ekonomik bakımdan ağır darbeler vuran bir salgınla mücadele edildiğine işaret ederek “Bu salgın elbette tüm dünya ile birlikte bizi de etkiledi. Salgınla mücadelenin maliyetleri bir yana, kaybettiğimiz her vatandaşımızla birlikte yüreğimize ateş düşüyor, canımız yanıyor. Tabii bu süreçten en çok etkilenenlerin başında esnafımız, sanatkarımız ve ticaret erbabımız geliyor.” dedi.

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ESNAFIN YÜKÜNÜ HAFİFLETTİK

Erdoğan, salgın nedeniyle iş yapamayan ve temerrüde düşen esnafın kredi sicillerine “mücbir sebep” kaydı düşülmesine imkan sağladıklarını da vurgulayarak kredilerden yararlanma şartlarını kolaylaştırdıklarını anımsattı.

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Esnaf ve sanatkar ile tacirlere “gelir kaybı desteği” ve “kira desteği” başlıkları altında 4 ay süreyle yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde hibe desteği verdiklerini de hatırlatan Erdoğan, “Kapanma tedbirleri sürecinde yaşanan ekonomik kayıpları telafi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin ve 5 bin liralık dilimler halinde toplamda 4,3 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık. İcra ve iflas takiplerini durdurduk. Hazine ve vakıf taşınmazları üzerinde tahsisli olan işletmelerden kira bedeli alınmaması, ertelenmesi veya açık olan işletmelere kira bedelinde indirim sağlanması yoluna gittik. Bu acil tedbirlerin dışında yıllık gelir vergisi beyanname verilme ve ödeme süresini uzatıp, SGK prim ödemelerini erteledik. Kollarına göre KDV oranlarını, konuları sebebiyle asgari düzeye indirdik.” dedi.

ENDİŞE YAYMAK İSTEDİLER

“Her ne kadar ülkemizde kökünü bir türlü kurutamadığımız kadrolu felaket tellalları endişe ve karamsarlık havası yaymak için uğraşsa da sizler bu samimi gayretlerimizi biliyorsunuz.” diyen Erdoğan, “şeamet tellallarına kalsa, Türkiye’nin bugüne kadar defalarca battığını, bittiğini ve yerle yeksan olduğunu” söyledi. Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi bildiklerini belirten Erdoğan, “Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.” dedi.

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Erdoğan, “Dünyada hiçbir şey bizim değil, bizim olan verdiğimiz emektir.” diyen Neşet Usta’nın gönül diliyle ifade ettiği gerçek, hayatın her alanında hakim kılındığında, her sorunun kendiliğinden çözüm yoluna gireceğini vurguladı.

Kapı kapı dolaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cacabey Meydanı’nda düzenlenen 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması’nın ardından Ahi Evran Veli’nin Ahi Evran Külliyesi’ndeki türbesini ziyaret ederek dua etti. Daha sonra partisinin yeni il binasının açılışına katılan Erdoğan, Kırşehir’de farklı bir gün yaşadıklarını, Ahi Evran ile yeni bir döneme girdiklerini söyledi.

Her alanda olduğu gibi, siyasi faaliyetlerde de modern ve geniş binalara sahip olmak gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Kapı kapı dolaşmak suretiyle girilmedik mekan, çalınmadık kapı bırakılmayacak ve böylece 2023 Kırşehir’de gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekilliği seçimleri için yeni bir dönemin adresi olacak. Günümüz kutlu, geleceğimiz hayırlı olsun. Yeni hizmet binamız Kırşehir’e, Kırşehir siyasetine hayırlı olsun” diye konuştu.

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Şeker pancarının tonu 420 lira oldu

Türkiye’nin önemli şeker pancarı üretim merkezlerinden biri olan Kırşehir’den, 2021 yılı alım fiyatlarını da açıklamak istediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl şeker pancarı üretiminde 23 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. İnşallah bu yıl da bereketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Şeker pancarının alım fiyatını, geçtiğimiz yıl ton başına 336 lira olarak belirlemiştik, bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. Yüzde 25’lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatımızın ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Menderes mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Türk siyasi tarihinin en acı, belleklerden silinmeyecek hadiselerinden birinin, 16-17 Eylül 1961’de yaşandığını belirten Erdoğan, “İdam sehpasındaki son sözü ‘Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim’ olan rahmetli Menderes ve arkadaşlarının aziz hatıralarını, vefat yıl dönümlerinde bir kez daha tazimle yad ediyorum. Millet nezdinde şehit olarak anılan Menderes, Zorlu ve Polatkan’a bir kez daha Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.