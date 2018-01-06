Fahreddin Paşa’nın arşivi dijital ortamda

Fahreddin Paşa’nın torunu Ömer Türkkan’dan satın alınan arşiv, Urfa’da Ermeni isyanları, Hicaz seferi ve Medine Müdafaası, Mısır ve Malta’da esir olduğu dönemler, Afganistan sefirliği dönemine ait fotoğraflar, kartpostallar, harita ve belgelerden oluşuyor.

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Bin 40 belge, bin 812 fotoğraf, 481 harita ve 3 kartpostal olmak üzere 3 bin 336 eserden oluşan arşiv, Atatürk Kitaplığı’nda muhafazaya alındı. Birçok kıymetli eserin bulunduğu arşivin tasnif ve katalog çalışması yapıldı. Belgeler, dijital ortama aktarılarak, araştırmacıların ve okuyucuların hizmetine sunuldu. Arşive, Atatürk Kitaplığı'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.