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ANKARA

Fahrettin Altun: NATO’nun merkez ülkesiyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin NATO üyeliğinin 70’inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen panelde konuştu: Türkiye, NATO’nun jeopolitik geleceğinin merkezindeki bir ülkedir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun: NATO’nun merkez ülkesiyiz
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin NATO üyeliğinin 70’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ‘Değişen Dinamikler ve Uzun Süreli İttifak: Türkiye ile 70 Yıldır Daha Güçlü’ paneline katıldı.

Fahrettin Altun, Türkiye’nin, NATO’nun en aktif, en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu belirterek, “Ülkemiz, NATO bütçesine en fazla katkı yapan ilk 8 müttefikten biridir. Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına en fazla katkı yapan ilk 5 müttefik arasındadır” dedi.

DAHA ÇOK DESTEK

Fahrettin Altun, “Türkiye, NATO’nun jeopolitik geleceğinin merkezindeki bir ülkedir. Türkiye, iki kutuplu veya çok kutuplu bir dünyanın gereklilikleri için değil, uluslararası sistemde güvenlik ve istikrarın sembolü olması gerektiği için NATO’nun parçasıdır. Ancak bazı NATO müttefiklerimizin Türkiye’yi desteklemek bir tarafa terör örgütleriyle kol kola görüntü vermiş olmaları üzücüdür. Türkiye bölgesel ve küresel alandaki istikrarlaştırıcı faaliyetleri için NATO’dan, NATO’daki müttefiklerinden çok daha fazla destek beklemektedir” diye konuştu.

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