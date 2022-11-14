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ANKARA

Fahrettin Altun Türkiye'deki CIA-SVR görüşmesini değerlendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel barışa sunduğu katkılara yenisi eklendi

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi. Altun, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir" dedi.

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Haber Merkezi AA
Fahrettin Altun Türkiyedeki CIA-SVR görüşmesini değerlendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğanın küresel barışa sunduğu katkılara yenisi eklendi
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun.

Fahrettin Altun, Associated Press’e yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ile SVR Başkanı Sergey Narışkin’in MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da buluştuğunu teyit ederek, "Bu görüşme, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda nükleer silahların kullanımı başta olmak üzere uluslararası güvenliğe yönelik tehditlerin ele alındığını kaydeden Altun, "Daha önce Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını buluşturan ve tahıl anlaşmasında arabuluculuk yapan Türkiye, tüm taraflarla barış için müzakere etmeye devam edecek, bu süreçte inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Türk istihbarat kaynakları, bugün MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da CIA ve SVR arasında bir görüşme gerçekleştiğini bildirmişti.

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