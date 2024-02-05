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Fahrettin Altun'dan önemli açıklamalar

Afet İletişimi Sempozyumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6 Şubat'tan bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altun, "Afet önleme ve risk azaltma çalışmalarına katkı veriyoruz" dedi.

12:15 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:15 - 5/02/2024 Pazartesi
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Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin üzerinden 1 yıl geçti.


Bu süre içerisinde devlet, tüm imkanlarını seferber ederek yaraları sarmaya çalıştı.


Depremin ilk anından beri yapılan çalışmalar ise Afet İletişimi Sempozyumu'nda ele alındı.


Sempozyum kapsamında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadelere yer verdi:

Asrın felaketini aşmak üzere devlet-millet el ele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok ciddi çaba sarf ettik, sarf etmeye de devam ediyoruz.


Depremin ardından hızlı bir imar ve inşa çalışması başlatıldı. Ulusal ve uluslararası medya mensuplarını depremin yıl dönümünde bölgeye götürdük.


"Afet iletişimi bir zorunluluk"


Deprem sürecinde yapılan dezenformasyonların önüne geçmek için büyük çaba harcadık. Medyanın güçlü isimleri güçlü kalemleri büyük fedakarlık göstererek deprem sürecini şeffaflıkla aktardı.


Türkiye olarak asrın felaketini afet iletişimi bağlamında bir milat olarak kabul ediyoruz. Afet iletişimi bir zorunluluktur.


Bu sürecin en önemli yanı kamuoyunun açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesidir. Biz depremin ilk anından itibaren bu konuya çok büyük özen gösterdik ve kamuoyunun hakikati en doğru, en şeffaf, en hızlı şekilde elde edebilmesi için gayret sarf ettik.


"Çalışmalar hız kesmeden devam edecek"


Türkiye, depremden zarar gören kardeşlerimiz için bütün kurum ve kuruluşlarıyla, milletimizin bütün bileşenleriyle, unsurlarıyla, vatandaşlarıyla bir eşgüdüm içinde elinden gelen her türlü imkanı seferber etmiştir. Bundan sonra da bölgeye yönelik inşallah ihya ve inşa çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.



#Fahrettin Altun
#Deprem
#KAhramanmaraş
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