Gündem Fahrettin Altundan yabancı ülkelerden fon sağlayan medya kuruluşlarına Beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz
ANKARA

Fahrettin Altun'dan yabancı ülkelerden fon sağlayan medya kuruluşlarına: Beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlere ilişkin, "Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Altundan yabancı ülkelerden fon sağlayan medya kuruluşlarına: Beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir vakfın Türkiye'de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini belirtti.

  • Türkiye Anayasası'nın haber alma ve verme özgürlüğünü güvence altına aldığını hatırlatan Altun, özgür basının demokrasinin belkemiği olduğunu vurguladı.

Medyanın, iç ve dış vesayet odakları tarafından ilgi duyulan bir alan olduğunu da bildiklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz.

Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri’nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız."

ABD'li vakıf Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarının listesini yayımladı
DÜNYA
ABD'li vakıf Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarının listesini yayımladı
Abone Ol Google News
Turu bıraktık

Turu bıraktık

​PSV'ye farklı mağlup olan Galatasaray tur şansını zora soktu.
Yapma Muslera!

Yapma Muslera!

PSV-Galatasaray maçına Muslera'nın hatası damga vurdu.
Fatih Terim: Gereken neyse zaman içerisinde yapacağız

'Beşinci kol faaliyetlerine<br>müsaade etmeyiz'

'Beşinci kol faaliyetlerine
müsaade etmeyiz'

Yabancı ülkelerden fon sağlayan medya kuruluşlarına ilişkin konuştu.
Bitcoin yatırımcılarını umutlandırdı

Bitcoin yatırımcılarını umutlandırdı

Ödeme türü olarak kabul etmeye 'büyük olasılıkla' tekrar başlayacak.

Bayram diplomasisi

Bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı.
'O gelemez mezarda'

'O gelemez mezarda'

​Çocuk mezarlarına balon bağlayan Kocatepe'nin hikayesi yürek burktu.
Anında<br>karşılık verildi

Anında
karşılık verildi

Havan saldırısı gerçekleştiren 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hırsızlara <br>göz açtırmıyorlar

Hırsızlara
göz açtırmıyorlar

'Yeşil altın' için elde tüfekle 24 saat nöbet.

Şile'ye akın ettiler

Şile'ye akın ettiler

​Bayram tatilini İstanbul'da geçirenlerin tercihi oldu.
Beş ilde<br>orman yangını

Beş ilde
orman yangını

Hem karadan hem de havadan müdahale edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.