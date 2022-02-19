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İSTANBUL

Fahrettin Altun'dan Yeni Şafak'a ziyaret

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Albayrak tarafından ağırlanan Altun, Yeni Şafak gazetesi, TVNET ve GZT hakkında bilgiler aldı. Altun, yeni çıkan kitabını yöneticilere hediye etti.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
​Fahrettin Altundan Yeni Şafaka ziyaret
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Albayrak ve Mesut Albayrak tarafından ağırlanan Fahrettin Altun’a ziyareti sırasında Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu da eşlik etti. Bina içerisindeki birimleri ziyaret eden Altun, Yeni Şafak Gazetesi, Tvnet ve GZT’nin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

KİTAP SETİ HEDİYE EDİLDİ

Ziyarette Fahrettin Altun’a Albayrak Medya Grubu çatısı altında bulunan Ketebe Yayınlarından kitap seti takdim edildi. Altun, ise Albayrak yöneticilerine “Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye” isimli yeni kitabını hediye etti.

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