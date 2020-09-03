İletişim Başkanı Altun Yunanistan'ı uyardı: Saçlarının teline zarar gelirse bedelini ödersiniz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Yunanistan makamlarını sert bir şekilde eleştirerek uyardı.

Yunanistan, gazetecileri hedef gösterdi

Meis'te görev yapan Anadolu Ajansı çalışanlarının Yunan makamlarıtarafından hedef gösterildiğini belirten Altun, basın mensuplarına yapılan en ufak müdahalede bedelinin ödetileceğinin altını çizdi.

Fahrettin Altun'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bir AB ülkesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücü

''Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye’de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür.

Bedelini ödersiniz

Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir."