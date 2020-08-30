Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altundan devlete katil diyenlere tepki
POLİTİKA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan devlete 'katil' diyenlere tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devlete katil diyenlerin devlete, millete, Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenler olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devlete katil diyenlerin devlete, millete, Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenler olduğunu bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

  • "Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında Doğu Akdeniz vurgusu: Tereddüt göstermeyeceğiz!
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında Doğu Akdeniz vurgusu: Tereddüt göstermeyeceğiz!

İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos açıklaması: Söz konusu kutlamalar aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecek
GÜNDEM
İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos açıklaması: Söz konusu kutlamalar aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecek
Abone Ol Google News
Karadenizde kapıştılar

Karadeniz'de kapıştılar

​ABD ile Rusya arasında 'jet' gerilimi.
Büyük zaferin 98. yılı

Büyük zaferin 98. yılı

​Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası.
Vergilerdeyeni düzenleme

Vergilerde
yeni düzenleme

Özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi.
Üç kıtanın merkeziyiz

Üç kıtanın merkeziyiz

​Türkiye'yi küresel üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştüreceğiz.
Şu haritaya iyi bak

Şu haritaya iyi bak

M​erkel Yunanlıların masalsı taleplerine destek oluyor.
Baro terörün arka<br>bahçesi olamaz

Baro terörün arka
bahçesi olamaz

​Ebru Timtik'in dev posterini asan İstanbul Barosu'na tepki yağıyor.
DHKP-C orman yaktı

DHKP-C orman yaktı

Hadi buna da sahip çıkın!

Sesten 9 kat daha hızlı mühimmat atabiliyor.
İsrail virüsten<br>daha tehlikeli

İsrail virüsten
daha tehlikeli

Filistinli mazlumların evlerini yıkıyorlar.
Daha Haftanin'e<br>park yapacağız

Daha Haftanin'e
park yapacağız

​Çocukları düşünen Belediye Başkanını hedef gösteren hain teröristler tehdit ediyor.
Gece kulübüne<br>cevap veremedi

Gece kulübüne
cevap veremedi

​İstanbul Barosu'nun pişkinliği pes dedirtti.
Gitmeyin

Gitmeyin

Azerbaycanlılar Türkiye'nin tatbikat sonrasında da kalmasını istiyor.
Ucuz elektriğe<br>güvenemedik

Ucuz elektriğe
güvenemedik

​Sadece 750 bin abone kullanıyor.
Aşure günü

Aşure günü

Bir Osmanlı geleneği olan aşurenin tarihsel hikayesinde kısa bir yolculuk.
BAE boykot<br>yasasını kaldırdı

BAE boykot
yasasını kaldırdı

​İsrail'e satacağı petrolün önü açıldı.
Her karede<br>yetimler gülüyor

Her karede
yetimler gülüyor

​Çektiği fotoğraflarla dünya çocuklarına umut oluyor.
İstanbul'da<br>korona yasakları

İstanbul'da
korona yasakları

Düğünleri de kapsayan yasaklar yarın başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.