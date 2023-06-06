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Faik Öztrak duyurdu: CHP'de kongre süreci resmen başlıyor

Seçim hezimeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa seslerinin yükseldiği CHP'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Meclisi toplantısında yapılan değerlendirmeler üzerine, partideki kongre sürecinin bugün itibarıyla başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

15:50 . 6/06/2023 Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu - Faik Öztrak.

Kemal Kılıçdaroğlu - Faik Öztrak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kongre süreci resmen başlıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin istifasını kabul etmesi sonrası dün belli olan yeni A Takımı, bugün ilk kez bir araya geldi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına karar verdik"

Öztrak,
"Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik"
dedi.

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu

#CHP
#Faik Öztrak
#Kongre
#Kemal Kılıçdaroğlu
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