Faik Öztrak duyurdu: CHP'de kongre süreci resmen başlıyor

Seçim dönemi boyunca Yedili Masa'ya destek açıklamaları yapan gazeteci Fatih Altaylı, son yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun seçmende heyecan yaratmadığını ifade eden Altaylı, "Kemal Bey’in evinde bir köpeği var mı, bilmiyorum. Ama evinde köpeği olanlar bilir, sahibi eve gelince köpekler heyecanlanır. Kemal Bey’in bir köpeği olsa idi muhtemelen sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı. Velev ki, MYK’da kendisine bir görev vermesin" dedi.