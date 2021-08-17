Gündem Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar film izler gibi polis ekiplerini izledi
ANTALYA

Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar film izler gibi polis ekiplerini izledi

Antalya’da falezler üzerindeki bir parkta erkek cesedi olduğunu duyan vatandaşlar, film izler gibi polis ekiplerinin çalışmalarını izledi. Konyaaltı Caddesi’nde bulunan Yavuz Özcan Parkı’nda bugün öğle saatlerinde ağaca asılı halde erkek cesedi bulunmuştu.

Haber Merkezi İHA
Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar film izler gibi polis ekiplerini izledi
Film izler gibi izlediler.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi’nde bulunan Yavuz Özcan Parkı’nda bugün öğle saatlerinde ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.

MERAKLI VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçtan itfaiye yardımıyla indirilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında çevredeki meraklı vatandaşlar ise hem denizden hem de parktan film izler gibi olayı izledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan gencin 20-25 yaşlarında olduğu öğrenildi. Şahsın cesedi, savcının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Falezlerden 'ölüme' olta: Tehlikeye davetiye çıkarıyorlar
FOTOĞRAF 8
Title
Doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla kenti ziyaret edenlere doyumsuz bir manzara sunan falezler, zaman zaman tehlikeli anlara da sahne oluyor.
Title
Karaalioğlu Parkı'nda 3 Şubat'ta kayalıktan düşerek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadının cesedinin bulunduğu alandan yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Konyaaltı varyantında tehlikeye aldırış etmeyen amatör balıkçılar, falezlerde 30 metre yüksekten oltalarını denize attı.
Title
Falezin uç kısmına ulaşmak için varyanttaki demir bariyeri aşarak, bir tarafı uçurum olan kayalık ve patikada ilerleyen amatör balıkçılar, canlarını hiçe sayarak balık avlamaya çalıştı.
Title
Falezlerin ucunda oltalarını denize bırakarak, saatlerce bekleyen olta balıkçılarının zaman zaman bulundukları kayalıkta yer değiştirmesi korkuttu.
Title
Falezlerde fotoğraf çekerken, balık tutarken düşen, ayağı kayıp ölen kişilerin haberini sık sık duyuyoruz. Böylesine risk varken falezlerde balık tutmaya çalışmak biraz korkutucu. Ben orada balık tutmaya çalışmazdım. Hayatı riske atmaya değmez. Bence düzenleme yapılması gerekiyor diye konuştu.
Title
Falezlerde bariyerlerin gerisindeki yürüyüş yolunda arkadaşlarıyla manzara fotoğrafı çeken Esra Çöl, Kayalıklara çıkıp tutulan balık bence bir candan önemli değil. Sürekli buralarda balık tuttukları için orada avlanmaktan keyif alabilirler. Amatör birinin oraya çıkıp balık avlanmaya çalışacağını tahmin etmiyorum. Ben daha güvenli, tehlikesi bulunmayan yerde balık tutma keyfi yaşamayı tercih ederim. Falezlerde de önünde bariyer olan yerler var. Oralarda balık tutulabilir dedi.
Title
Varyantın alt kısmındaki sahilde oltasıyla balık avlayan Orçun Topal da şunları söyledi: Kayalıkların altında daha güzel, büyük balık çıktığı için orada tutuyorlar. Orada balık tutmak tehlikeli. Büyük balık yakalamak için o tehlikeyi göze almaya değer. Ben ailemle geldiğim için sahili tercih ettim. Sahilde balık tutmak, kayalıklardan denize olta atmaktan daha güvenli.
Title
Falezlerden 'ölüme' olta: Tehlikeye davetiye çıkarıyorlar
Antalya'da 30 metre yüksekliğindeki falezlerin kıyısında olta ile balık avlayan amatör balıkçılar, tehlikeye davetiye çıkarıyor.
Abone Ol Google News
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.
Türkiyenin koronavirüs yoğunluk haritasında son durum belli oldu

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

17 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Beklenen özür açıklaması geldi

Beklenen özür açıklaması geldi

Evinden sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.