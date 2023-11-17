Farah Zeynep Abdullah ifade verdi: Amacım bu değildi

Farah Zeynep Abdullah - Musa Orhan
Farah Zeynep Abdullah hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a (25) sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.
Farah Zeynep Abdullah, 'Hakaret' suçundan ifade verdi.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan ünlü oyuncu, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyledi.
'Amacım hakaret etmek değildi'
Beraatini talep etti
Farah Zeynep Abdullah'ın avukatı, müvekkilinin suç kastının olmadığını ifade ederek beraatını talep etti.
Farah Zeynep Abdullah'ın Musa Orhan paylaşımı
Farah Zeynep Abdullah yaptığı paylaşımda, "Uf diyecek o kadar şey var ki hangi hakaret hangi küfür karar veremiyorum. Net olan tek şey Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu ve sistemi de onun yanında olduğu. O dava yüzsüzce açılabildiğinde şoklar yaşamıştık ve şimdi bir de üüüüf rezalet sonuca bak ya" ifadelerini kullanmıştı.
23 isme suç duyurusu
Musa Orhan''ın avukatı, daha önce sosyal medya üzerinden Ezgi Mola''ya destek paylaşımları yapan ve aralarında Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan, Selçuk Balcı, Aynur Aydın, Ayşe Arman, Engin Öztürk, Gülenay Kalkan, İbrahim Selim, Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz''un olduğu 23 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.