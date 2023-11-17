|
Gündem

Farah Zeynep Abdullah ifade verdi: Amacım bu değildi

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemede talimat yoluyla ifade verdi. İfadesinde Farah Zeynep Abdullah, "Olayı okudum. Korkunçtu. Ben de iddianamede belirtilen paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle Musa Orhan'a hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi" dedi.

16:21 - 17/11/2023 Cuma
DHA
Farah Zeynep Abdullah - Musa Orhan

Farah Zeynep Abdullah - Musa Orhan

Farah Zeynep Abdullah hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a (25) sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Farah Zeynep Abdullah, 'Hakaret' suçundan ifade verdi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan ünlü oyuncu, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyledi.

'Amacım hakaret etmek değildi'

Musa Orhan ve İpek Er cinsel saldırı olayının büyük bir olay olduğunu söyleyen Abdullah,
"Olayı okudum. Korkunçtu. Ben de iddianamede belirtilen paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle Musa Orhan'a hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi"
dedi.

Beraatini talep etti

Savunmasına devam eden ünlü oyuncu hakaret kastının olmadığını belirterek,
"Beraatımı talep ediyorum. Duruşmalardan vareste tutulma talebim vardır"
diye konuştu.

Farah Zeynep Abdullah'ın avukatı, müvekkilinin suç kastının olmadığını ifade ederek beraatını talep etti.

Duruşma çıkışı Farah Zeynep Abdullah basın mensuplarının sorusu üzerine
"Açıklama yapacak bir şey yok zaten. Duruşmam vardı ifade vermiştim"
diyen oyuncu daha sonra adliyeden ayrıldı.

Farah Zeynep Abdullah'ın Musa Orhan paylaşımı

Farah Zeynep Abdullah yaptığı paylaşımda, "Uf diyecek o kadar şey var ki hangi hakaret hangi küfür karar veremiyorum. Net olan tek şey Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu ve sistemi de onun yanında olduğu. O dava yüzsüzce açılabildiğinde şoklar yaşamıştık ve şimdi bir de üüüüf rezalet sonuca bak ya" ifadelerini kullanmıştı.


23 isme suç duyurusu

Musa Orhan''ın avukatı, daha önce sosyal medya üzerinden Ezgi Mola''ya destek paylaşımları yapan ve aralarında Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan, Selçuk Balcı, Aynur Aydın, Ayşe Arman, Engin Öztürk, Gülenay Kalkan, İbrahim Selim, Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz''un olduğu 23 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



#Farah Zeynep Abdullah
#Musa Orhan
#İpek Er
#Mahkeme
#İfade
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. Bölüm ön izlemesi yayınlandı