Farah Zeynep Abdullah ifade verdi: Amacım bu değildi

Farah Zeynep Abdullah yaptığı paylaşımda, "Uf diyecek o kadar şey var ki hangi hakaret hangi küfür karar veremiyorum. Net olan tek şey Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu ve sistemi de onun yanında olduğu. O dava yüzsüzce açılabildiğinde şoklar yaşamıştık ve şimdi bir de üüüüf rezalet sonuca bak ya" ifadelerini kullanmıştı.