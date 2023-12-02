Faruk Çelik'ten Selçuk Özdağ'a yanıt: Vizyon bir partideyken baktığınız yer değil ülke menfaati için bakıp doğru gördüğünüzü söylediğiniz yerdir

Gelecek Partisi Grup Başkan Vekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ'ın,
"Dönemin bakanı Faruk Çelik: “Sudan’da tarım, vizyon meselesi” demiş ve bunu eleştirenlere ironi içeren bir yaklaşımla vizyonsuzlar iması yapmıştı. Bu durumda tasfiye edilen vizyon mudur yoksa ülkenin kaynakları mıdır?"
açıklamasına AK Parti Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik'ten yanıt geldi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Başka ülkelerde tarım arazisi kiralayan ilk ülke biz değiliz. Örnek verirken sıkça başarılı örnek olarak kullanılan Hollanda başta olmak üzere kendi ihtiyacı yada ticaret için arazi kiralayan ülkeler var"
ifadelerini kullandı.
"Sudan'da arazi kiralanması ve bir şirket tarafından işletilmesi anlaşmasını yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu, AK Parti hükümeti de değildir."
diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"09.11.2015 tarihli sayın Genel Başkanınız Davutoğlu’nun başkanlığında Anayasa gereği kurulmuş ve tüm partilerden bakanların bulunduğu hükümetçe alınmış kararla olmuştur. Bu arazi için şirket kurulması kararı sizin ittifakınıza katılmış sayın Fakıbaba’nın Bakanlığı döneminde alınmış ve kurulmuştur. Evet ülkemizdeki toprakları ekelim, ilk kez Tarım Arazilerini Sit yapan bakanım. Tarım arazilerinin boş kalmaması için yasa ilk kez Bakanlığım döneminde meclise sevk oldu. Kazan kazan ilişkisi içinde dost kardeş ülkelerde de arazi kiralanması yanlış değildir.
Vizyon, bir partideyken baktığınız yer değil, ülke menfaati için bakıp doğru gördüğünüzü söylediğiniz yerdir."
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2 saat önce