Faruk Çelik'ten Selçuk Özdağ'a yanıt: Vizyon bir partideyken baktığınız yer değil ülke menfaati için bakıp doğru gördüğünüzü söylediğiniz yerdir

"09.11.2015 tarihli sayın Genel Başkanınız Davutoğlu’nun başkanlığında Anayasa gereği kurulmuş ve tüm partilerden bakanların bulunduğu hükümetçe alınmış kararla olmuştur. Bu arazi için şirket kurulması kararı sizin ittifakınıza katılmış sayın Fakıbaba’nın Bakanlığı döneminde alınmış ve kurulmuştur. Evet ülkemizdeki toprakları ekelim, ilk kez Tarım Arazilerini Sit yapan bakanım. Tarım arazilerinin boş kalmaması için yasa ilk kez Bakanlığım döneminde meclise sevk oldu. Kazan kazan ilişkisi içinde dost kardeş ülkelerde de arazi kiralanması yanlış değildir.