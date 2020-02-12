Faruk Güllü’ye FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası

Ekonomi

'Tosuncuk’un aylık geliri 1 milyon TL!

Kurduğu oyun sistemini ilgi görmesinden kaynaklı gerçek yatırımcılarla buluşturarak 132 bin kişiden topladığı 1 milyar liranın üzerindeki paranın 500 milyon lirası ile ortan kaybolan ve bu zamana kadar 4 ülkede olduğuna dair görüntüleri ortaya çıkan Çiftlik Bank’ın firari kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu kesinleşti. Görüntülerinin çekilip Kırmızı Bülten ile arandığı için Interpol ile paylaşıldığı öne sürülen firari Aydın'a 4-5 farklı hesap üzerinden düzenli olarak aylık 150 bin doların üzerinde (yaklaşık 1 milyon TL) para geldiği de tespit edildi. Aydın'ın Çiftlik Bank vurgunu sonrası paraları yurtdışına kripto paralar üzerinden çıkardığı belirtilmişti.