Gündem Faruk Güllüye FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası
İSTANBUL

Faruk Güllü’ye FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan TUSKON davasından dosyası ayrılan baklavacı Faruk Güllü'ye "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Faruk Güllü
Faruk Güllü

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Güllü ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanık ve taraf avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Karar

  • Beyanların alınmasının ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanığın "silahlı terör örgütü olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
  • Sanığın 3,5 yıldır cezaevinde olması nedeniyle tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, dosyaya yansıyan sağlık sorunlarını da dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirleri uygulayıp Güllü'nün tahliyesine hükmetti.
  • Sanığa ait taşınmaz mallar, ulaşım araçları, banka ve mali konulardaki her türlü hesaba, hak ve alacaklarla şirketlerdeki ortaklık paylarına el konulduğunu belirten mahkeme, verilen hüküm kesinleştiğinde, tedbire konu malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğinde dair yeterli somut delil bulunmaması nedeniyle el koyma kararının kaldırılmasını karara bağladı.
  • Mahkeme, soruşturma aşamasında sanık Faruk Güllü'nün sahibi olduğu şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanması kararının kaldırılmasına karar vererek, hüküm kesinleştiğinde kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına, ancak bu aşamada kayyum tayini kararının devamına hükmetti.

FETÖ-CHP ilişkisinde üç kritik isim: Gülek, Ecevit, Kılıçdaroğlu
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FETÖ-CHP ilişkisinde üç kritik isim: Gülek, Ecevit, Kılıçdaroğlu
FETÖ'nün devlete sızarak kritik noktaları ele geçirme amacının 1960'lı yıllara dayandığı biliniyor. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in CHP ile ilişkisi de bu yıllara dayanıyor. Gülen, Kasım Gülek ve Bülent Ecevit ile direkt temas kurmuştu. Gülek'in cenazesine katılmış, Ecevit'e ise şefaatçi olacağını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ise FETÖ mensupları ile yakın temas kurdu. Örgüt devlete savaş açtığı zaman Kılıçdaroğlu, Zaman gazetesini sık sık ziyaret edip, kayyum atanan Kanal Türk'e de destek çıkarması yapmıştı. Aynı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi ise FETÖ'nün Atatürk Havalimanına işgal eden tanklarına selam durup güvenli bir eve geçmişti.
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