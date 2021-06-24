Gündem Fatih Altaylı hakaret ettiği kadını köşe yazısında hedef aldı Hak ettiğin karşılığı alırsın
POLİTİKA

Fatih Altaylı hakaret ettiği kadını köşe yazısında hedef aldı: Hak ettiğin karşılığı alırsın

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından, Cemile Taşdemir isimli kullanıcının atmış olduğu bir tweete, "Yaratık, benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma" ifadeleriyle karşılık vermişti. Altaylı, bugünkü köşe yazısında "Bana saldıran bu hesaba hak ettiği yanıtı verdim. Türbanlı isen türbanlısın. Ben de pantolonluyum, ceketliyim! Birine haksız bir ithamda bulunursan, hak ettiğin karşılığı alırsın" diyerek bir kez daha Taşdemir'i hedef aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Altaylı hakaret ettiği kadını köşe yazısında hedef aldı: Hak ettiğin karşılığı alırsın
Fatih Altaylı

Geçmişi kadınlara hakaretlerle dolu olan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan Cemile Taşdemir isimli bir kullanıcıyı hedef almıştı.

"Yaratık şerefsiz utanmaz"

Taşdemir'in "Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk" paylaşımına yanıt veren Altaylı, "Yaratık, benim bu rezillikle ne alakam var? Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın" diyerek hakaretlerde bulunmuştu.

Altaylı, bugünkü 'Troliçe' başlıklı köşe yazısında "Birine haksız bir ithamda bulunursan, hak ettiğin karşılığı alırsın" diyerek bir kez daha Taşdemir'i hedef aldı. Altaylı, şunları söyledi:

"Ben de pantolonluyum ceketliyim"

Görünce tepem attı. Tanımadığım birisi. Bana saldıran bu troll hesaba hak ettiği yanıtı verdim haliyle. Türbanlı isen türbanlısın. Ben de pantolonluyum, ceketliyim! Kravat da takıyorum. Böyle giyindiğim için her türlü eleştiriden muaf mı olmalıyım? Birine haksız bir ithamda bulunursan, hak ettiğin karşılığı alırsın.

Fatih Altaylı'dan kendisine soru yönelten kadına hakaret: Yaratık şerefsiz utanmaz
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Fatih Altaylı'dan kendisine soru yönelten kadına hakaret: Yaratık şerefsiz utanmaz

Altaylı'nın ilk vukuatı değil

1999 yılında Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen öğrencilerle ilgili, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe'' ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Altaylı'dan polise hakaret
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Fatih Altaylı'dan polise hakaret
Park etmenin yasak olduğu alana aracını çektirmek isteyen Fatih Altaylı'ya trafik polisi izin vermedi. Görevini yapan polisle bir süre tartışan Altaylı, kararından vazgeçmeyen polise hakaretler yağdırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Reklama gittiğini sanan Fatih Altaylı fena yakalandı
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Reklama gittiğini sanan Fatih Altaylı fena yakalandı
Habertürk ekranlarında sunuculuğunu Fatih Altaylı'nın yaptığı Teke Tek programının dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Reklama pas atan Fatih Altaylı konuşmaya devam etti. Altaylı ''Ben katillere hiç kızmam. İki şey bana çok normal gelir. Bir sakat kalmak, iki katil olmak. Yani yoldan çıkarım sakat kalabilirim. Yada bir şey olur katil olursun'' ifadelerinin ardından programın reklama girmediğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar ekranlara böyle yansıdı...

OYNAT 00:24
"Uçak fabrikalarını CHP mi kapattı" diyen Altaylı'yı Erol Mütercimler susturdu
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Fatih Altaylı hakaret ettiği kadını köşe yazısında hedef aldı: Hak ettiğin karşılığı alırsın
Gündem

Fatih Altaylı hakaret ettiği kadını köşe yazısında hedef aldı: Hak ettiğin karşılığı alırsın

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından, Cemile Taşdemir isimli kullanıcının atmış olduğu bir tweete, "Yaratık, benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma" ifadeleriyle karşılık vermişti. Altaylı, bugünkü köşe yazısında "Bana saldıran bu hesaba hak ettiği yanıtı verdim. Türbanlı isen türbanlısın. Ben de pantolonluyum, ceketliyim! Birine haksız bir ithamda bulunursan, hak ettiğin karşılığı alırsın" diyerek bir kez daha Taşdemir'i hedef aldı.

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