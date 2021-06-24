Fatih Altaylı hakaret ettiği kadını köşe yazısında hedef aldı: Hak ettiğin karşılığı alırsın

Geçmişi kadınlara hakaretlerle dolu olan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan Cemile Taşdemir isimli bir kullanıcıyı hedef almıştı.

"Yaratık şerefsiz utanmaz"

Taşdemir'in "Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk" paylaşımına yanıt veren Altaylı, "Yaratık, benim bu rezillikle ne alakam var? Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın" diyerek hakaretlerde bulunmuştu.

Altaylı, bugünkü 'Troliçe' başlıklı köşe yazısında "Birine haksız bir ithamda bulunursan, hak ettiğin karşılığı alırsın" diyerek bir kez daha Taşdemir'i hedef aldı. Altaylı, şunları söyledi:

"Ben de pantolonluyum ceketliyim"

Görünce tepem attı. Tanımadığım birisi. Bana saldıran bu troll hesaba hak ettiği yanıtı verdim haliyle. Türbanlı isen türbanlısın. Ben de pantolonluyum, ceketliyim! Kravat da takıyorum. Böyle giyindiğim için her türlü eleştiriden muaf mı olmalıyım? Birine haksız bir ithamda bulunursan, hak ettiğin karşılığı alırsın.

REKLAM

GÜNDEM Fatih Altaylı'dan kendisine soru yönelten kadına hakaret: Yaratık şerefsiz utanmaz

Altaylı'nın ilk vukuatı değil

1999 yılında Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen öğrencilerle ilgili, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe'' ifadelerini kullanmıştı.