Fatih Erbakan oyunu kullandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile oyunu kullanmak için Balgat'taki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi.

Erbakan ve eşi "4446" numaralı sandıkta oylarını verdi.

Fatih Erbakan, gazetecilere, seçimlerin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin ülke genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Erbakan, parti genel başkanı olarak ilk defa seçimlere girmenin de kendisi için ayrı önem taşıdığını söyledi.

Erbakan'ın açıklamaları;

Seçimlerin ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. İlk kez bir parti genel başkanı olarak oy kullandım. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Önemli olan yeni kurulacak olan hükümetin verimli bir şekilde çalışması ve milletimizin hayrına işler yapmasıdır.

Seçim süreci gayet olumlu geçti. İttifak ve kendi parti açımızdan gayet olumluydu. İnşallah güzel bir sonuç çıkacağını umuyoruz.



