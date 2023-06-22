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Fatih Erbakan'dan faiz mesajı: Belediyelerde ve merkezi hükümette mutlaka denk bütçenin gerçekleştirilmesi gerekir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz. Devlet bir yılda 560 milyar lira faiz ödüyor. Belediyelerde ve merkezi hükümette de mutlaka denk bütçenin gerçekleştirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

15:03 . 22/06/2023 Perşembe
DHA
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karabük’te bir restoranda muhtarlar ve partililerle bir araya geldi. Erbakan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin seçimlerde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Erbakan, kendi alın terleriyle 5 milletvekilini Meclise göndermeyi başardıklarını ifade ederek, “Yeniden Refah Partisi, yüzde 3’e yakın oy oranı ve 1 milyon 529 bin oy ile 5 tane milletvekilini kendi alnının teriyle meclise göndermeyi başarmıştır. Bazı partilerin yaptığı gibi, bazı partilerin listelerinden, başka partilerin gücüyle değil, kendi listesiyle bu sonucu elde etmiştir. Hazine yardımıyla, dış güçlerin desteğiyle, medya gücüyle, holding patronlarının desteğiyle, cilalayıp parlatma operasyonlarıyla bu sonucu elde etmedik. Bu sonuç 4,5 seneden beridir çalışan teşkilatlarımızın alın teriyle elde edildi. Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin en dinamik, en hızlı büyüyen en canlı partisi, seçimin çok açık ve net bir şekilde kazananı olduğunu ortaya koymuştur” diye konuştu.

Milli Görüş'ün temsilcisi Yeniden Refah Partisi

Erbakan, “Daha önce söylemlerimizle, projelerimizle, istikametimizle, siyaset anlayışımızla partimizin Milli Görüşü temsil ettiğini ifade ediyorduk. Ancak milletimizin desteği ve teveccühü de Milli Görüş’ün temsilcisinin Yeniden Refah partisinin olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

'Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz'

Fatih Erbakan, faizden kurtulmanın yolunun politika faizini düşürmekle olmayacağını, borçlanmanın önlenmesi gerektiğini belirtti. Erbakan,
“Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz. Devlet 1 yılda 560 milyar lira faiz ödüyor. Belediyelerde ve merkezi hükümette de mutlaka denk bütçenin gerçekleştirilmesi gerekir. Kamuda ise israf üst seviyede. Kamuda israfın önlenmesi lazım. Yap, işlet, devret modelindeki haksız kazançların israfının önlenmesi lazım. Kaynak üretirken zamla ve vergi ile millete yük yükleyerek veya devletin milletin varlıklarını yok ederek değil. Milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi lazım. Devletin görevi sadaka dağıtmak değildir. Kömür, gıda yardımı, erzak paketi dağıtmak değildir. Devletin görevi muhtaç haldeki insanları o muhtaç durumdan kurtaracak adımları atmaktır”
diye konuştu.


Erbakan ‘Milli Görüş gericilik değildir’ diyerek vurguladı: AK Parti iktidarında kimsenin yaşamına müdahale edilmedi
Erbakan ‘Milli Görüş gericilik değildir’ diyerek vurguladı: AK Parti iktidarında kimsenin yaşamına müdahale edilmedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda gündeme dair soruları yanıtladı. Milli Görüş ve laiklik kavramlarının yanlış algılanmasının toplumda bir kaos oluşturduğunu belirten Erbakan, "Milli Görüş çizgisi gericilik değildir. Teknoloji alanında Türkiye'de en büyük sanayileşme hamlesi Erbakan Hoca döneminde yapıldı. Yaşam tarzına müdahale ilgiliyle de hep söyledik öncelikle inancımız buna engel. 21 yıllık AK Parti iktidarında kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmedi, CHP'nin seçim öncesi yaptığı algı operasyonları karşılık bulamadı" dedi. Yeni anayasa çalışmalarını desteklediklerini vurgulayan Erbakan, "Mevcut anayasa darbe döneminin ürünü. Köklü bir değişimin yapılması faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.


#Yeniden Refah Partisi
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