Fatih muhtarları Filistin için meydanlarda: İsrail mallarına boykot çağrısı

Her geçen gün şiddetini ve barbarlığını bir kademe daha ileriye götüren ve dünyanın seyirci kaldığı İsrail vahşetine protestolar ülke çapında sürerken bir protestoda Fatih Muhtarları Derneği'nden geldi. İlçe muhtarlarının katılım sağladığı Beyazıt Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklamasına bir çok mahalle muhtarı katılım sağladı.





Fatih Muhtarlar Derneği yöneticilerinin ve Fatih muhtarlarının katıldığı basın açıklamasında, Dernek Başkanı Murat Hakverdi muhtarlar adına şu açıklamalarda bulundu:

"Değerli Basın Mensupları,

Yaşadığımız çağda bütün dünyanın gözü önünde terör devleti Siyonist İsrail tarafından Filistin'de eşi benzeri görülmemiş bir katliam, soykırım ve zulüm yaşanmaktadır.





Bizler bu gün burada Fatihli muhtarlar olarak bu tarihi Beyazıt meydanında 400 bin Fatihli'nin sesi soluğu olmaya, İsrail'in yaptığı bu vahşeti en yüksek perdeden tüm dünyaya haykırmak için bir araya geldik.

'En büyük terörist devlet'

"Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli Fatihliler;





Buradan bu tarihi Beyazıt Meydanı'ndan tüm dünyaya haykırıyoruz ve diyoruz ki 'Haksızlık ve zulüm karşısında susan dilsiz şeytandır.' Yine diyoruz ki, 'yer yüzündeki en büyük terörist devlet kadın, çocuk, yaşlı demeden masum Filistin halkını vahşice katleden siyonist İsrail devleti ve onu koruyup kollayan Amerika Birleşik Devletleri'dir.





'Hamas bir avuç imanlı kahramandır'

Yine tüm dünyaya ilan ediyor ve diyoruz ki Hamas bir terör örgütü değil vatanını, namusunu ve onurunu savunan bir avuç imanlı kahramandır.





Yarım asırdır, önce anneleri, babaları, kardeşleri gözleri önünde vahşice katledilen Filistinlilerin yetim ama kahraman çocuklarıdır.





Dünün yetim çocukları bu günün yiğitleri olarak vatanlarını siyonist İsrail'e karşı canlarıyla müdafaa etmektedirler.

'Mescidi Aksa kutsalımız ve kırmızı çizgimizdir'

Kurtuluş savaşında vatanımızı, namusumuzu ve onurumuzu istilacı güçlere, düşmanlara karşı örgütleyen milli kahramanlarımız Sütçü imamlarımız, Nene Hatunlarımız, Şerife bacılarımız, Hasan Tahsinlerimiz ne ise Filistinli kardeşlerimizin haklarını ve vatanlarını savunan Hamas da odur. Hamas'a terör örgütü diyenler İsrail'in yaptığı bu kanlı vahşeti görmek istemeyen, hatta örtmek ve perdelemek isteyenlerdir.





Buradan Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunları olan muhtarlar olarak, tüm dünyaya haykırıyoruz ve diyoruz ki Filistin halkı kardeşimizdir. Mescidi Aksa kutsalımız ve kırmızı çizgimizdir.





'Bir gün döktüğün kanda boğulacaksın'

Sizlerin huzurunda terör devleti İsrail'e diyoruz ki, "Ey siyonist İsrail yaptığın bunca zulmün, işlediğin bunca cinayetlerin, kadın çocuk yaşlı demeden katlettiğin on binlerce masumun hesabını bir gün mutlaka vereceksin. Bir gün döktüğün kanda mutlaka boğulacaksın."





Unutma ki 'Ölse de tüm çocuklar bir Musa elbet kalır. Mazlumların ahı sanma ki yerde kalır.'





Tüm zincir marketlere boykot çağrısı

Son olarak değerli halkımızı İsrail mallarını almamaya ve süresiz boykota çağırıyoruz, yine ülkemizdeki zincir marketlerini İsrail malı ürünler satmamaya çağırıyoruz.





Fatihli muhtarlar olarak bu konuda kamuoyu ve bilinç oluşturmak için elimizden ne gelirse yapacağımızı, her daim halkımıza öncü olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla arz ederiz."











