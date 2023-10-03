Fatih Portakal Ayşenur Arslan'a arka çıktı: Vatansever bir insandır

"Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey yapamadan ölünmez"

"Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey yapamadan ölünmez"

Terör örgütü PKK mensubu iki terörist, dün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulundu. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Tekerlemeler söyleyerek terör saldırısını anlatan Arslan, "Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey yapamadan ölünmez" diye konuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sunucunun hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

"Arslan bir kadın olarak erkekleri bu sektörde yönetmiş, zor bir kadındır. Haberciliği de çok iyidir. Arslan'ın üstüne bir terörist ya da terör gömleği giydiremezsiniz. Bunu yapamazsınız. Arslan hepimiz gibi vatansever bir insandır. Habercilikte standardı olan ilkeli bir habercidir. Terör sevici demeniz mümkün değil. Aynı haber merkezinin içerisinde çalıştım, Arslan gibi haberciler sayesinde Türkiye'deki habercilik bu seviyede."