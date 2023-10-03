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CHP yandaşı Fatih Portakal Ayşenur Arslan'a arka çıktı: Vatansever bir insandır

Terör örgütü PKK'nın İçişleri Bakanlığına düzenlediği saldırı hakkında skandal ifadeler kullanan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, "Hiçbir şey yapamadan ölünmez" ifadelerini kullanmıştı. Gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında serbest bırakılan Arslan'a CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal arka çıktı. "Arslan vatansever bir insandır" diyen Portakal, "Standardı olan, ilkeli bir habercidir. Arslan gibi haberciler sayesinde Türkiye'deki habercilik bu seviyede." diye konuştu.

Hüseyin Berk
20:01 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Fatih Portakal - Ayşenur Arslan

Fatih Portakal - Ayşenur Arslan

Terör örgütü PKK mensubu iki terörist, geçtiğimiz pazar günü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulundu. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.

Tekerlemeler söyleyerek terör saldırısını anlatan Arslan,
"Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey yapamadan ölünmez"
diye konuştu.

Skandal sonrası Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programın bitirildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Arslan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve ifadesinde programdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Arslan serbest bırakıldı.

Fatih Portakal Ayşenur Arslan'a arka çıktı: Vatansever bir insandır

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal Sözcü TV'deki yayınında, Arslan'a arka çıktı.

"Arslan vatansever bir insandır"
diyen Portakal,
"Standardı olan, ilkeli bir habercidir. Arslan gibi haberciler sayesinde Türkiye'deki habercilik bu seviyede."
diye konuştu.
Portakal'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Arslan bir kadın olarak erkekleri bu sektörde yönetmiş, zor bir kadındır. Haberciliği de çok iyidir. Arslan'ın üstüne bir terörist ya da terör gömleği giydiremezsiniz. Bunu yapamazsınız. Arslan hepimiz gibi vatansever bir insandır. Habercilikte standardı olan ilkeli bir habercidir. Terör sevici demeniz mümkün değil. Aynı haber merkezinin içerisinde çalıştım, Arslan gibi haberciler sayesinde Türkiye'deki habercilik bu seviyede."


Halk TV'de PKK güzellemesi yapan Ayşenur Arslan'a soruşturma: Programı yayından kaldırılan yandaş sunucu gözaltında
Halk TV'de PKK güzellemesi yapan Ayşenur Arslan'a soruşturma: Programı yayından kaldırılan yandaş sunucu gözaltında

Terör örgütü PKK mensubu iki terörist, geçtiğimiz pazar günü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulundu. CHP'nin fonladığı Halk TV'de ise yeni bir skandal yaşandı. Sunucu Ayşenur Arslan, saldırıyla ilgili adeta teröristleri aklayan açıklamalarda bulundu. Arslan, "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı... Hiçbir şey yapamadan ölünmez" şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı. RTÜK skandalla ilgili inceleme başlattı. Skandal sonrası Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Medya Mahallesi programının bitirildiğini duyurdu. Ayşenur Arslan'ın kovulduğu da iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Arslan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve ifadesinde programdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Arslan serbest bırakıldı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki hain saldırıya ilişkin skandal ifadeler: RTÜK inceleme başlattı
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki hain saldırıya ilişkin skandal ifadeler: RTÜK inceleme başlattı

Ankara'da terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısına ilişkin Halk TV'de skandal ifadeler kullanıldı. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, bombalı saldırıda başarıya ulaşamadan öldürülen teröristler için "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bana sorarsanız aykırı. Hiçbir şey yapamadan ölünmez" diye konuştu. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ise kanal ve Arslan hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir'' ifadelerini de kullandı.




#Fatih Portakal
#Ayşenur Arslan
#PKK
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