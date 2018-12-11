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İSTANBUL

​Fatih Portakal'a suç duyurusu - Son dakika haberleri

Fatih Portakal'a suç duyurusu

FOX TV Ana Haber Bülteni'nde "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa" cümleleriyle skandal bir çağrıya imza atan Fatih Portakal hakkında halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Yeni Şafak
Fatih Portokal
Fatih Portokal

Yakın zaman önce Mersin Şehir Hastanesi'nde imza attığı haberin yalan olduğu kamera görüntüleriyle ispatlanan ve bu haber nedeniyle ceza alan Fatih Portakal, yine FOX TV ekranlarında skandal bir çağrıya imza attı.

Fransa'da olaylara ilişkin bir haberin ardından canlı yayında "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası" ifadelerini kullanarak, halkı sokağa davet etmişti.

Hakkında suç duyurusunda bulunuldu

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Sinop Şubesi Başkanı Erol Özçelik, sunucu Fatih Portakal hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Özçelik, suç duyurusunda "Küresel sermayeli FOX Ana Haber'de sunucu Fatih Portakal, Fransa'da meydana gelen protestolar ile ilgili yaptığı haber sırasında canlı yayında alenen ve açık bir şekilde vatandaşlara Türkiye'de yapılan zamları protesto etmek amacıyla sokaklara çıkın çağrısında bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Sinop Şubesi üyeleri

Antalya'da da şikayet edildi

Antalya Adliyesine gelen 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri de Portakal hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini verdi.

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Fatih Portakal’dan ‘sokak’ denemesi: Hadi zamları protesto edelim
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Fatih Portakal’dan ‘sokak’ denemesi: Hadi zamları protesto edelim
Fatih Portakal FOX Ana Haber'de, Fransa'da meydana gelen protestoları ele alarak Türkiye için de benzer çağrıda bulundu.
Portakal,'Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. ' ifadelerini kullandı. Fatih Portakal'ın sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.





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