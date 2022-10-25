Fatih Sultan Mehmet'in madalyonu müzayedeye çıkıyor

Madalyon, Hükümdar Fatih’in vefatından sonra Napoli’de yapıldı. Onu bu denli nadir kılan ise Fatih’in unvanının Bizans imparatoru olarak madalyon üzerinde yer alması.

Çağ açıp çağ kapatan Hükümdar Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği çok nadir bir madalyon, Londra’da açık artırmaya çıkarılacak.

Madalyonunun üzerinde “Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed" yazısı dikkat çekiyor.

TRT Haber'den Zeynep Eryılmaz'ın haberine göre Madalyon, Londra’daki müzayede evi Christie’s'de 27 Ekim’de satışa çıkarılacak.

FATİH'İN NADİR MADALYONU

Madalyon, Hükümdar Fatih’in vefatından sonra Napoli’de yapıldı. Onu bu denli nadir kılan ise Fatih’in unvanının Bizans imparatoru olarak madalyon üzerinde yer alması.

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Bronzdan dökülen madalyon Rönesans’ın en güzel portre madalyonlarından biri sayılıyor.

İslam ve Hint Eserleri Yetkilisi Sara Plumbly, madalyona ilişkin şunları söylüyor:

"Onu İtalyan portre madalyonlarına çok benzeyen bir manzarada bir ata binmiş olarak görüyorsunuz ve ufukta üsküdar olabileceği düşünülen küçük bir kale var. Madalyonun kenarlarında onu hem Asya'nın hem de Avrupa'nın hükümdarı olarak tanımlayan yazıt görüyorsunuz."

MADALYONUN SADECE 3 ÖRNEĞİ DAHA VAR

11 buçuk santimetre çapındaki madalyonun dünyada sadece üç örneği daha var. Bunlardan biri New York’taki Metropolitan müzesinde, diğerleri ise Oxford’daki Ashmolean ile Londra’daki Victoria ve Albert Müzeleri’nde.

İtalyan heykeltraş ve ressam Costanza de Ferrara’nın yaptığı bu madalyon ise Fransız koleksiyoner Charles Dupriez’nin ailesi tarafından mezata konuldu.

Madalyon “İslâm ve Hint Dünyaları Sanatı, Oryantal Kilimler ile Halılar” müzayedesinde 40 ile 60 bin Sterlinden, yani yaklaşık 836 bin ile 1 milyon 250 bin lira arasında bir fiyattan açık arttırmada yer alacak.

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