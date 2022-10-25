Gündem Fatih Sultan Mehmetin madalyonu müzayedeye çıkıyor
POLİTİKA

Fatih Sultan Mehmet'in madalyonu müzayedeye çıkıyor

Fatih'i resmeden ve dünyada sadece 4 nüshası olan antika madalyon Londra'da müzayedeye çıkarılacak.

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Fatih Sultan Mehmetin madalyonu müzayedeye çıkıyor
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Madalyon, Hükümdar Fatih’in vefatından sonra Napoli’de yapıldı. Onu bu denli nadir kılan ise Fatih’in unvanının Bizans imparatoru olarak madalyon üzerinde yer alması.

Çağ açıp çağ kapatan Hükümdar Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği çok nadir bir madalyon, Londra’da açık artırmaya çıkarılacak.

Madalyonunun üzerinde “Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed" yazısı dikkat çekiyor.

TRT Haber'den Zeynep Eryılmaz'ın haberine göre Madalyon, Londra’daki müzayede evi Christie’s'de 27 Ekim’de satışa çıkarılacak.

FATİH'İN NADİR MADALYONU

Madalyon, Hükümdar Fatih’in vefatından sonra Napoli’de yapıldı. Onu bu denli nadir kılan ise Fatih’in unvanının Bizans imparatoru olarak madalyon üzerinde yer alması.

Bronzdan dökülen madalyon Rönesans’ın en güzel portre madalyonlarından biri sayılıyor.

İslam ve Hint Eserleri Yetkilisi Sara Plumbly, madalyona ilişkin şunları söylüyor:

  • "Onu İtalyan portre madalyonlarına çok benzeyen bir manzarada bir ata binmiş olarak görüyorsunuz ve ufukta üsküdar olabileceği düşünülen küçük bir kale var. Madalyonun kenarlarında onu hem Asya'nın hem de Avrupa'nın hükümdarı olarak tanımlayan yazıt görüyorsunuz."

MADALYONUN SADECE 3 ÖRNEĞİ DAHA VAR

11 buçuk santimetre çapındaki madalyonun dünyada sadece üç örneği daha var. Bunlardan biri New York’taki Metropolitan müzesinde, diğerleri ise Oxford’daki Ashmolean ile Londra’daki Victoria ve Albert Müzeleri’nde.

İtalyan heykeltraş ve ressam Costanza de Ferrara’nın yaptığı bu madalyon ise Fransız koleksiyoner Charles Dupriez’nin ailesi tarafından mezata konuldu.

Madalyon “İslâm ve Hint Dünyaları Sanatı, Oryantal Kilimler ile Halılar” müzayedesinde 40 ile 60 bin Sterlinden, yani yaklaşık 836 bin ile 1 milyon 250 bin lira arasında bir fiyattan açık arttırmada yer alacak.

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7 bin parça ile 3 buçuk ayda yaptı: Sultanahmet Camisi'nin maketi görenleri mest ediyor
FOTOĞRAF 10
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Altınordu ilçesinde tasarım ayna satışı üzerine faaliyet gösteren iş yerini işleten Serkan Alper, geçen yıllarda İstanbul’daki Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etti.
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Caminin mimarisinden etkilenen Alper, iş yerine yakın bir yerde kurduğu atölyede 12 personeliyle ahşap malzemeler kullanarak Sultanahmet’in maketini yaptı. 2,60 metreye 1,80 metre boyutunda olan maketin yapımı 3 buçuk ay sürerken, Serkan Alper maketi iş yerinde sergiliyor.
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2,60 metreye 1,80 metre boyutunda olan maketin yapımı 3 buçuk ay sürerken, Serkan Alper maketi iş yerinde sergiliyor.
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Kendilerinin sanat firması olduğu için sanat önem verdiklerini söyleyen Serkan Alper, “Bunun için ne yapabileceğimizi düşündük ve cami maketi yapmaya karar verdik. İş arkadaşlarımız ile birlikte çalışma yaptık ve bu esnada zor bir iş olarak Sultanahmet Camisi’ni düşündük, çünkü çok özel bir cami ve Türkiye için bayrak niteliği taşıyan bir cami. Ayasofya’ya karşı yapılmış Fatih Sultan Mehmet’in özel bir isteğidir. Sonrasında yapmaya karar verdik ve başladık. Yaklaşık 3 buçuk ay kadar sürdü, bu süre zarfında 7 bin parça ile beraber güzel bir çalışma ortaya çıktı” dedi.
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“Görenlerin tepkisi çok harika, büyük bir cami olduğu için insanlar belki de etrafında bu kadar gezemiyorlar ancak burada birebir maketini yaptık ve insanlar görmeye geliyor” diyen Alper, “Sanat firması olduğumuz için mağazada da çok özel ürünler var, onlarla birlikte güzel bir eser ortaya çıktı. Ebatları orijinali ile birebir yaptık. Sultanahmet Camisi’nin Türkiye’deki en büyük maketi olduğunu tahmin ediyorum” diye konuştu.
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Serkan Alper, farklı maket projeler yapmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.
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7 bin parça ile 3 buçuk ayda yaptı: Sultanahmet Camisi'nin maketi görenleri mest ediyor
Ordu'da bir işletme sahibi Serkan Alper, 7 bin ahşap parça ile 12 kişilik ekibin 3 buçuk ayda bitirdiği Sultanahmet Camisi maketini iş yerinde sergiliyor.

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