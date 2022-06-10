Fatih Yaz Okulları kayıtları başladı

Fatih Belediyesi okulların kapanmasıyla birlikte yaz döneminde 6 farklı branşta yaz spor okulları düzenliyor. Basketbol, voleybol, yüzme, badminton, okçuluk ve değerler eğitimi alanlarında verilecek eğitimlerin kayıtları başladı.
Eğitimler ise 25 Haziran’da başlayacak ve 2 buçuk ay sürecek. 7-14 yaş arası çocukların yaz spor okullarına kayıt oluşturabilmesi için spor yapmalarına engel bir durumunun olmaması ve veli muvafakatnamesi gerekiyor.
“Spor sağlıklı ömür sürmek için geçici bir hobi değil, yaşam biçimi olmalıdır” diyen Belediye Başkanı M. Ergün Turan, bu yıl açılan yaz spor okullarında 8 bini aşkın öğrencinin eğitimlerden yararlanacağını söyledi.