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İSTANBUL

Fatih’e iki proje ödülü birden

Marmara Belediyeler Birliği’nin yaşama kalitesi yüksek şehirler için üye belediyelerin iyi uygulamalarını ödüllendirdiği Altın Karınca Ödülleri’nde Fatih Belediyesi’nin iki projesi ödüle layık görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih’e iki proje ödülü birden
Fatih Belediyesi Afet Yönetimi kategorisinde “Metruk Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelendirilmesi” ile Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde “Akıllı Dönüşüm Kart” projesiyle ödül kazandı.

Marmara Belediyeler Birliği’nin yaşama kalitesi yüksek şehirler için üye belediyelerin iyi uygulamalarını ödüllendirdiği Altın Karınca Ödülleri’nde Fatih Belediyesi’nin iki projesi ödüle layık görüldü. Yarışmada, 10 kategoride yüzlerce proje arasından başarılı olanlar ödüllendirildi. Fatih Belediyesi Afet Yönetimi kategorisinde “Metruk Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelendirilmesi” ile Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde “Akıllı Dönüşüm Kart” projesiyle ödül kazandı.

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İstanbul açısından oldukça önemli bir adım niteliğindeki bu proje ile toplam 6 bin 731 adet tescilli sivil mimarlık yapısının güncel durumları tespit edildi. Yapıların fotoğraflanmasıyla güncel envanterleri çıkarıldı. Restorasyon uzmanlarının belirlediği kriterlere göre, her bir yapı için puanlama yapıldı; buna göre de bir tehlike ve aciliyet tablosu oluşturuldu. Hâlihazırda metruk veya metruklaşmaya yüz tutmuş sivil mimari yapı stoğunun rölöveleri hazırlanmakta ve yapılar tüm ayrıntılarıyla belgelenmekte. Bu projeyle ayrıca çevre kirliliğinin önlenmesi, kent estetiğinin korunması ve kamu güvenliğinin temini gibi birtakım hususlarda rahatlık sağlanıyor.

Akıllı Dönüşüm Kart Çalışması

Tarihî İstanbul’da, Suriçi’nde çevrenin korunması ve sıfır atık konusunda oldukça titiz hareket eden Fatih Belediyesi, İstanbul’da “Atık Toplama” araç filosu en geniş belediye. “Dönüşüm Kart” projesi sayesinde, vatandaşlar atıklarını geri dönüşüme kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi bütçelerine de katkı sağlıyorlar. Vatandaşın her ay getirdiği atık karşılığı oluşan bakiye kişiye özel çıkarılan “Dönüşüm Kart’a” yüklenerek istenilen kafe, lokanta, restoran ve marketlerde harcanabiliyor. Fatih’te, bu proje ile aylık 100 bin kg civarı atık geri dönüştürülürken Akıllı Dönüşüm Kartlarına da yaklaşık 50 bin TL civarında bakiye yüklenmekte.

Canla başla çalışmaya devam ediyoruz

Ödülleri almak üzere sahneye davet edilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yaptığı teşekkür konuşmasında, “Daha yaşanabilir, huzur dolu bir Fatih için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin layık gördüğü ödüller, alkışlarınız bizi daha da yüreklendiriyor. Fatihli hemşehrilerime de teşekkür etmek isterim. Bize olan güvenlerini, teveccühlerini asla boşa çıkarmayacağımıza samimiyetle inandıklarını biliyorum. Tüm hemşehrilerimi ve salondaki hazirunu muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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