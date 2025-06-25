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Fatih'in minik gezginlerinden adım adım İstanbul turu

Fatih'in minik gezginlerinden adım adım İstanbul turu

04:0025/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yürüyüş, yalnızca fiziksel bir etkinlik değil aynı zamanda şehir kültürüne dair farkındalık geliştiren bir deneyime dönüştü.
Yürüyüş, yalnızca fiziksel bir etkinlik değil aynı zamanda şehir kültürüne dair farkındalık geliştiren bir deneyime dönüştü.

İstanbul Fatih Belediyesi Kadın ve Aile Birimi tarafından yürütülen ve her yaştan katılımcıyı sağlıklı yaşama teşvik eden FitFatih projesi, bu kez tarihi yarımadanın kalbinde düzenlenen özel bir yürüyüş programıyla devam etti. “Fatih’in Minik Gezginleri” başlığı altında çocukların da aktif olarak yer aldığı program Sultanahmet Meydanı’ndan başlayıp Gülhane Parkı’nda tamamlandı. Tarihle iç içe geçen bu yürüyüşte katılımcılar İstanbul’un simge yapılarından Dikilitaş, Yılanlı Sütun ve Alman Çeşmesi gibi tarihî eserleri yakından görme fırsatı buldu. Alanın tarihî dokusuna dair yapılan bilgilendirmelerle birlikte yürüyüş yalnızca fiziksel bir etkinlik değil aynı zamanda şehir kültürüne dair farkındalık geliştiren bir deneyime dönüştü.


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