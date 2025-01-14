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Fatih Belediyesi’nden İstanbul trafiğine çözüm: 25'inci otopark hizmete açıldı

Fatih Belediyesi’nden İstanbul trafiğine çözüm: 25'inci otopark hizmete açıldı

13:2814/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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25'inci otoparkın hizmete açılmasıyla toplam kapasite 2 bin 124 araca çıktı.
25'inci otoparkın hizmete açılmasıyla toplam kapasite 2 bin 124 araca çıktı.

Fatih Belediyesi, ilçedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve park sorununu çözmek amacıyla uyguladığı otopark projesi kapsamında, 25.otoparkı hizmete açtı. Nişanca Otoparkı adıyla hizmete giren yeni tesis, Fatih’in farklı mahallelerinde hizmet veren diğer otoparklarla birlikte toplamda 25 otopark ve 2 bin 124 araçlık kapasiteye ulaştı.

Bölgedeki park sıkıntısını hafifletmeyi hedefleyen otoparklar, modern ve güvenli yapısıyla dikkat çekerken, şehir içi trafiğin düzenlenmesine de katkı sağlıyor.

Başkan Turan: 'Otopark kapasitesini artırmaya devam edeceğiz'

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 25'inci otoparkın hizmete açılmasıyla toplam kapasitenin 2 bin 124 araca çıktığını belirterek şunları söyledi:
“Fatih Belediyesi olarak, ilçemizin otopark ihtiyacını karşılamak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 25'inci otoparkımızı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis, yalnızca park sorununa çözüm sunmakla kalmayacak, aynı zamanda şehir içi trafiği düzenlemeye de katkı sağlayacaktır. Otopark sayısını ve araç kapasitesini artırmaya devam edeceğiz”

25 otopark ile daha konforlu ve düzenli bir şehir

Fatih’in farklı mahallelerinde konumlanan 25 otopark, güvenli ve erişilebilir park alanları sunarak şehir yaşamını kolaylaştırıyor. Yeni açılan Nişanca Otoparkı ile ilçenin otopark altyapısı daha da güçlenirken, bölge sakinlerinin günlük yaşam kalitesi artırılıyor.

Fatih Belediyesi, modern şehircilik anlayışıyla geliştirdiği projelerle vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. 25 otoparklık bu büyük yatırım, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmaların önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

#Fatih Belediyesi
#trafik yoğunluğu
#İstanbul

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