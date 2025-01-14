“Fatih Belediyesi olarak, ilçemizin otopark ihtiyacını karşılamak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 25'inci otoparkımızı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis, yalnızca park sorununa çözüm sunmakla kalmayacak, aynı zamanda şehir içi trafiği düzenlemeye de katkı sağlayacaktır. Otopark sayısını ve araç kapasitesini artırmaya devam edeceğiz”