Fatih Belediyesi, ilçedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve park sorununu çözmek amacıyla uyguladığı otopark projesi kapsamında, 25.otoparkı hizmete açtı. Nişanca Otoparkı adıyla hizmete giren yeni tesis, Fatih’in farklı mahallelerinde hizmet veren diğer otoparklarla birlikte toplamda 25 otopark ve 2 bin 124 araçlık kapasiteye ulaştı.
Bölgedeki park sıkıntısını hafifletmeyi hedefleyen otoparklar, modern ve güvenli yapısıyla dikkat çekerken, şehir içi trafiğin düzenlenmesine de katkı sağlıyor.
Başkan Turan: 'Otopark kapasitesini artırmaya devam edeceğiz'
25 otopark ile daha konforlu ve düzenli bir şehir
Fatih’in farklı mahallelerinde konumlanan 25 otopark, güvenli ve erişilebilir park alanları sunarak şehir yaşamını kolaylaştırıyor. Yeni açılan Nişanca Otoparkı ile ilçenin otopark altyapısı daha da güçlenirken, bölge sakinlerinin günlük yaşam kalitesi artırılıyor.
Fatih Belediyesi, modern şehircilik anlayışıyla geliştirdiği projelerle vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. 25 otoparklık bu büyük yatırım, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmaların önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.