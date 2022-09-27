Gündem Fatihte, Ayvansaray Bahçeye renkli açılış
İSTANBUL

Fatih’te, Ayvansaray Bahçe’ye renkli açılış

Fatih Belediyesi tarafından yapılan vatandaşların doğayla iç içe olup, çeşitli etkinliklerle ailece vakit geçirebileceği Ayvansaray Bahçe törenle açıldı. 6

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih’te, Ayvansaray Bahçe’ye renkli açılış
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan

Fatih Belediyesi tarafından yapılan vatandaşların doğayla iç içe olup, çeşitli etkinliklerle ailece vakit geçirebileceği Ayvansaray Bahçe törenle açıldı. 6’şar kişilik 22 kamelya bulunan, her ilkokula tahsis edilmiş 245 metrekarelik 10 tarla olan ve ayrıca etkinliklerin yapılacağı 120 kişilik bir amfi sahnesinin olduğu Ayvansaray Bahçesinin açılışına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve vatandaşlar katıldı. Projenin çevrecilik açısından örnek olduğunu söyleyen Turan, “Ayvansaray Bölgesi bu tür alanlarından mahrum olan bir bölgeydi. Bulunduğumuz bu alan vakıflara ait planlarda park alanı olarak görünen uzun yıllardır üzerinde vatandaşların kötü koşullardaydı. Burada vatandaşlarımızı mağdur etmeden bu alanı tahliye ettik. Bu proje çevrecilik açısından örnek olacak. 48 tane gecekonduyu buradan kaldırdık. Onun yerine kentsel bir tarım alanı yaptık. Bizim sloganımız şehir içinde tarım olarak burayı yaptık” dedi.

Kabul edilemez

'Kabul edilemez'

​Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki baskınlara kınama.
Eski CIA çalışanına Rus vatandaşlığı

Eski CIA çalışanına Rus vatandaşlığı

​ABD istihbarat bilgilerini Putin'e veriyor.
Mersinde polisevine silahlı saldırı: İki polis memuru yaralandı

​Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi.
Bursa'nın<br>en lezzetli festivali

Bursa'nın
en lezzetli festivali

Üç gün süren etkinlikte davetliler Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buldu.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarına sert tepki.

'250 bin konut projesinde ilk temel 25 Ekim'de atılacak'

​Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye sert eleştiri

​Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir yıl geçici çıkarma kararı verildi

​Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

69 ülke Türkiye'den satın alıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.