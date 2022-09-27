Fatih’te, Ayvansaray Bahçe’ye renkli açılış

Fatih Belediyesi tarafından yapılan vatandaşların doğayla iç içe olup, çeşitli etkinliklerle ailece vakit geçirebileceği Ayvansaray Bahçe törenle açıldı. 6’şar kişilik 22 kamelya bulunan, her ilkokula tahsis edilmiş 245 metrekarelik 10 tarla olan ve ayrıca etkinliklerin yapılacağı 120 kişilik bir amfi sahnesinin olduğu Ayvansaray Bahçesinin açılışına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve vatandaşlar katıldı. Projenin çevrecilik açısından örnek olduğunu söyleyen Turan, “Ayvansaray Bölgesi bu tür alanlarından mahrum olan bir bölgeydi. Bulunduğumuz bu alan vakıflara ait planlarda park alanı olarak görünen uzun yıllardır üzerinde vatandaşların kötü koşullardaydı. Burada vatandaşlarımızı mağdur etmeden bu alanı tahliye ettik. Bu proje çevrecilik açısından örnek olacak. 48 tane gecekonduyu buradan kaldırdık. Onun yerine kentsel bir tarım alanı yaptık. Bizim sloganımız şehir içinde tarım olarak burayı yaptık” dedi.

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