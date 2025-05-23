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Fatih'te depremde hasar alan bina çöktü

Fatih'te depremde hasar alan bina çöktü

00:3523/05/2025, Cuma
IHA
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Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yürütüyor.
Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yürütüyor.

İstanbul Fatih'te, 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hasar alan iki katlı ahşap metruk bina çöktü. Polis, güvenlik amacıyla sokağı şeritle kapatırken, ekipler ise arama çalışmalarına başladı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 23 Nisan'da Silivri açıkları Marmara Denizi'nde meydana gelen depremde hasar alan 2 katlı ahşap metruk binada çökme meydana geldi. Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, enkazdaki çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 23.30 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan'da Silivri açıkları Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde hasar alan metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla sokağı şeritle kapatırken, ekipler ise arama çalışmalarına başladı. Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yürütüyor.



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