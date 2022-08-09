Fatih’te dilenci ve hanutçu denetimi

Denetimler sırasında hanutçuluk yaptığı tespit edilen bir kişi, kendisine işlem yapmak isteyen polislere direndi. Kucağında bebeğiyle dilenen bir kadın ise polisleri görünce olay yerinden ayrılmaya çalıştı.

Polisin durdurması üzerine ağlamaya başlayan kadın dilenci, bebeğini kullanarak duygu sömürüsü yaptı. Polisin işlem yapacağını söyleyen kadın dakikalarca dirense de kurtulamadı. Yapılan denetimlerde bin 215 kişinin GBT sorgusu yapılırken bir aranan şüpheli, iki pasaportsuz kişi yakalandı. Polis 14 şüpheliye hanutçuluk, bir kişiye dilencilik, dört kişiye ise çevreye rahatsızlık vermek suçundan işlem yaptı. İşportacılık yapan üç kişi ise polisi görünce kaçtı. Yaşanan kovalamacada işportacılar izlerini kaydettirmeyi başardı.

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