Gündem Fatihte dilenci ve hanutçu denetimi
İSTANBUL

Fatih’te dilenci ve hanutçu denetimi

Fatih’te dilencilere ve işportacılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde kucağında bebeğiyle dilenen bir kadın polis ekiplerini görünce ağlayarak gitmek istedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde hanutçu, dilenci ve işportacılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Saat 13.00’te başlayan denetimlerde, ekipler Beyazıt, Sultan Ahmet ve Çemberlitaş bölgelerinde turistleri rahatsız edenlerin tespit edilmesi için çalıştı.

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Haber Merkezi DHA
Fatih’te dilenci ve hanutçu denetimi
Fatih'te dilencilere operasyon.

Denetimler sırasında hanutçuluk yaptığı tespit edilen bir kişi, kendisine işlem yapmak isteyen polislere direndi. Kucağında bebeğiyle dilenen bir kadın ise polisleri görünce olay yerinden ayrılmaya çalıştı.

Polisin durdurması üzerine ağlamaya başlayan kadın dilenci, bebeğini kullanarak duygu sömürüsü yaptı. Polisin işlem yapacağını söyleyen kadın dakikalarca dirense de kurtulamadı. Yapılan denetimlerde bin 215 kişinin GBT sorgusu yapılırken bir aranan şüpheli, iki pasaportsuz kişi yakalandı. Polis 14 şüpheliye hanutçuluk, bir kişiye dilencilik, dört kişiye ise çevreye rahatsızlık vermek suçundan işlem yaptı. İşportacılık yapan üç kişi ise polisi görünce kaçtı. Yaşanan kovalamacada işportacılar izlerini kaydettirmeyi başardı.

Konya'da dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi
GÜNDEM
Konya'da dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Bolu'da dilencinin üzerinden bin 795 lira çıktı
OYNAT 00:25
Bolu'da dilencinin üzerinden bin 795 lira çıktı
Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dilencilere yönelik uygulama yaptı. İzzet Baysal Caddesi'nde yapılan uygulamada Ahmet B. dilenirken suçüstü yakalandı. Zabıta müdürlüğüne getirilen Ahmet B.'nin üstü arandı. Ahmet B.'nin üzerinden bin 795 TL çıktı. Zabıta ekipleri, geçmişte defalarca uyarılmasına rağmen dilenmeye devam eden ve dilenciliği meslek haline getiren Ahmet B.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 277 TL idari para cezası kesti, üzerinden çıkan paraya da kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

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