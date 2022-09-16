Gündem Fatihte usulsüz çakar kullananlara ceza
İSTANBUL

Fatih'te usulsüz çakar kullananlara ceza

Fatih'te trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen sürücü ve araç sahiplerine ceza kesildi.

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Haber Merkezi DHA
Fatihte usulsüz çakar kullananlara ceza
Fatih'te trafik denetimi.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Fatih İlçesi Vatan Caddesi girişi Aksaray istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımına yönelik denetim yaptı.

Denetimde, çakar lamba tertibatı kullanan araçlar teker teker durdurularak izin belgeleri incelendi. Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen iki sürücü ve araç sahiplerine bin 823'er lira olmak üzere toplam 7 bin 292 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da taksi denetimi
GÜNDEM
İstanbul'da taksi denetimi

İstanbul'da okul servislerine denetim: Sürücülere 'dur' lambası cezası
FOTOĞRAF 7
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İstanbul'da 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında okul servislerine yönelik denetimler yaptı.
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Üsküdar Libadiye Kavşağı'nda yapılan denetimlerde öğrenci servisleri tek tek durduruldu. Gerekli belgeleri bulunmayan araç sürücülerine ve 'Dur' lambası yanmayan servis sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun 75'inci maddesi uyarınca 427 lira cezai işlem uygulandı.
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Öte yandan polis ekipleri öğrenci servislerine girerek öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ederek uyarılarda bulundu.
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Ayrıca denetimlere takılan bir öğrenci servisinin 'Dur' lambasının yanmadığı tespit edilirken, servis hostesinin ise mesleki yeterlilik belgesinin bulunmaması üzerine cezai işlem uygulandı. Görüntülendiklerini fark eden araç sürücüsü ve hostes gazetecilere tepki gösterdi.
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Denetimlerde ceza kesilen servis aracı sürücüsü, \"Hayırlısı olsun, bugün ilk gün. 'Dur' lambası yanmıyormuş. Dün kontrollerimizi yaptık aslında.Öğrenci güzergahını dolaşırken herhangi bir sorun yoktu. Bugün olacak. Yapacak bir şey yok. Kaza bela olmasın.\" dedi.
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Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde durdurulan servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Servislerde uyulması gereken kurallar hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu.
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İstanbul'da okul servislerine denetim: Sürücülere 'dur' lambası cezası
İstanbul'da 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı. Gerekli belgeleri bulunmayan servis sürücülerine ceza kesildi.
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