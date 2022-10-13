Fatih'te yolcuya saldıran İETT şoförünün sertifikası iptal edildi

​İETT şoföründen yol soran doktora saldırı: 'Sen kaşınıyor musun geri zekalı' deyip üzerine yürüdü

İstanbul Fatih'te bir İETT şoförü, kendisine yol soran doktora 'Sormana gerek yok orada tabelada yazıyor' diyerek tepki gösterdi. Cep telefonuyla görüntüsünün çekildiğini anlayınca daha da saldırganlaşan şoför, 'Kaşınıyor musun oğlum? Hayırdır derdin ne senin? Psikolojimi bozuyorsun geri zekalı' diyerek doktoru darp etti.





