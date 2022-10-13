Gündem Fatihte yolcuya saldıran İETT şoförünün sertifikası iptal edildi
İSTANBUL

Fatih'te yolcuya saldıran İETT şoförünün sertifikası iptal edildi

İstanbul'da bir İETT şoförü vakası daha yaşandı. Dün Fatih'te İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre soru sorunca hayrete düşüren bir durumla karşılaştı. O anları cep telefonuyla kayıt altın almaya başlayan yolcuyu öfkelenerek yumruklayan şoför, toplu taşıma aracı kullanmaktan men edildi.

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Haber Merkezi DHA
Fatihte yolcuya saldıran İETT şoförünün sertifikası iptal edildi
Şoförün sertifikası iptal edildi.

Fatih'te yolcuya yumruk atan İETT otobüsü şoförünün sertifikasının iptal edildiği bildirildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Pazartekke otobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini sordu. Şoförün "görmüyor musun, orada yazıyor" şeklinde tepki gösterdiği yolcu cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.


​İETT şoföründen yol soran doktora saldırı: 'Sen kaşınıyor musun geri zekalı' deyip üzerine yürüdü
OYNAT 00:59
​İETT şoföründen yol soran doktora saldırı: 'Sen kaşınıyor musun geri zekalı' deyip üzerine yürüdü
İstanbul Fatih'te bir İETT şoförü, kendisine yol soran doktora 'Sormana gerek yok orada tabelada yazıyor' diyerek tepki gösterdi. Cep telefonuyla görüntüsünün çekildiğini anlayınca daha da saldırganlaşan şoför, 'Kaşınıyor musun oğlum? Hayırdır derdin ne senin? Psikolojimi bozuyorsun geri zekalı' diyerek doktoru darp etti.

Kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti. Öte yandan, doktor olan yolcunun yediği yumruklar sonrası hastaneden darp raporu alarak, sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi.

ŞOFÖRÜN SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİ

Olaya karışan şoförle ilgili açıklama yapan İETT Genel Müdürlüğü şoförün sertifikasının iptal edildiğini duyurdu. İETT'ye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yolcuya yönelik kaba davranışta bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilmiş; şoför, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan men edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

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