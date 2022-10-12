İETT şoföründen yol soran doktora saldırı: 'Sen kaşınıyor musun geri zekalı' deyip üzerine yürüdü

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AK Parti'li Subaşı'dan Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülke' sözlerine tepki: Tıpatıp kendisine yakışıyor

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, oyuncu Metin Akpınar'ın "Türkiye cahil bir ülkedir" sözlerini eleştirerek, muhalefet partilerini de bu sözlere tepki göstermeye davet etti. Subaşı, "İlerleyen yaşına, toplumdaki tiyatro sanatçısı pozisyonuna göre ilkel, iğrenç ve hakaret dolu konuşma yapan sözde sanatçı Metin Akpınar'ı kınıyorum, söylediği hakarete varan sözlerinin tıpatıp kendisine yakıştığını ifade ediyor, kendisine iade ediyorum" ifadelerini kullandı.