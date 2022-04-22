'Fatura ödemeyeceğim' diye açıklama yapmıştı: Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi

Faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriği kesildi.

Kılıçdaroğlu, yılbaşında güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutarak, şubat ayından itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Yapılan düzenlemelerle fatura sorunu çözülse de Kılıçdaroğlu 3 aydır faturasını ödemedi.

Elektrik şirketi ekipleri dün Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğini kesti. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir” ifadelerini kullandı.

3 AY KESİLMEDİ

Normal uygulamada elektrik faturası son ödeme tarihinden sonra kesiliyor. 65 yaş üstü kullanıcılara da 3 ay müsaade ediliyor. Kılıçdaroğlu da 65 yaş üstü olduğu için faturasını ödemesi için 3 ay müsaade verildi.

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