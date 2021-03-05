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İSTANBUL TÜRKİYE

Fazla yolcu taşıyan minibüsçüden pişkin tepki: Tekrar yapacağım

Sultangazi’de jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında fazladan 7 yolcu taşıyan bir minibüs şoförü, “Tekrar fazla yolcu alacağım” dedi.

Haber Merkezi İHA
Minibüs şoförü Tarık Uslu
Minibüs şoförü Tarık Uslu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Habipler Eski Edirne Asfaltı üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde, toplu ulaşım araçlarındaki şoför ve yolculara ’HES’ kodu sorgulaması yapıldı.

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Otobüs ve minibüsleri durduran ekipler, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını da kontrol etti.

Ekipler, otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu. Denetimler sırasında fazladan 7 yolcu taşıyan minibüs şoförünün tepkisi ise pes dedirtti.

Minibüs şoförü Tarık Uslu, "Tekrar fazla yolcu alırım niye almayayım. Buna bir çare bulsunlar 100 bin lira borcumuz var nasıl ödenecek bu” dedi.

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