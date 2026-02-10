FBI'dan Epstein'i örtbas girişimi: Fuhuş ağında yeterli delil yok dedi istihbarat ayağını araştırmadı

ABD'li dil bilimci Noam Chomsky’nin eşi Valeria Chomsky, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle özür diledi. Chomsky, Epstein ile bağlantılarına ilişkin yazılı açıklamasında, Epstein’in davasıyla ilgili manipülatif anlatı oluşturduğunu, eşi Noam’ın ise buna “iyi niyetle inandığını" savundu. Epstein'e yöneltilen suçlamaların kapsamını 2019 yılına kadar bilmediklerini öne süren Chomsky, “Geçmişini iyice araştırmadığımız için dikkatsizdik. Bu, ciddi bir hataydı ve bu yargı hatası için ikimiz adına da özür diliyorum. Yardımsever bir arkadaş gibi görünen ama gizli bir şekilde suçlu, insanlık dışı ve sapkın davranışlar sergileyen biriyle bağlantı kurduğumuzu fark etmek, ikimiz için de son derece rahatsız ediciydi" ifadelerini kullandı.