FBI'dan Epstein'i örtbas girişimi: Fuhuş ağında yeterli delil yok dedi istihbarat ayağını araştırmadı

FBI’ın “Yeterli delil yok” çıkışı, "Epstein dosyasındaki karanlık ilişkiler ağını aydınlatmaktan çok, dosyayı kapatma çabası mı" sorusunu gündeme getirdi. Trump’ın “Önümüze bakalım” çağrısı ve Clintonların kamuya açık duruşma talebinin ardından gelen bu açıklama, skandalın küresel ve istihbarat boyutlarının bilinçli biçimde görmezden gelindiği eleştirilerini güçlendirdi.
ABD’de pedofil milyarder Jeffrey Epstein dosyası, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) “fuhuş ağına dair yeterli delil bulunamadı” yönündeki açıklamasıyla yeniden alevlendi. Açıklama, ABD Başkan Donald Trump’ın “Epstein dosyasını geride bırakalım” çağrısı ve Clinton ailesinin Kongre’de duruşmaların kamuoyuna açık yapılması talebinin hemen ardından gelmesi nedeniyle kamuoyunda “örtbas” şüphesini güçlendirdi. Amerikan Associated Press’in (AP), Adalet Bakanlığı kayıtlarına dayandırdığı haberine göre FBI, Epstein’in reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğuna dair çok sayıda kanıt topladığını kabul ederken, zengin ve nüfuzlu isimlere hizmet eden organize bir “fuhuş ağı” yönettiğini kanıtlayacak yeterli delile ulaşılamadığını öne sürdü.
ZENGİNLERE PAZARLANDIKLARI DOĞRULANAMADI İDDİASI
FBI'ın açıklamasında, Epstein’in New York, Florida ve Virgin Adaları’ndaki mülklerinden elde edilen fotoğraf ve videoların “başkalarının suça dahil olduğunu göstermediği” savunulurken, mağdurlardan bazılarının “zenginlere pazarlanma” iddialarının da doğrulanamadığı ileri sürüldü. FBI’ın bu değerlendirmesi, Epstein’in yalnız hareket ettiği izlenimini güçlendirdiği gerekçesiyle tepki çekti.
CASUSLUK İDDİALARI GÖRMEZDEN GELİNDİ
Örtbas iddiasını daha da güçlendiren ise FBI'ın kamuoyunda uzun süredir konuşulan “casusluk”, “uluslararası şantaj ağı” ve İsrail istihbarat servisleriyle bağlantı iddialarını soruşturma kapsamı dışında bırakması oldu. FBI’ın yalnızca “fuhuş ağı” başlığına odaklanması Epstein skandalının küresel boyutunun bilinçli olarak karartıldığı şüphesini doğurdu.
ADALET BAKANI İLE ÇELİŞTİ
Adalet Bakanı Pam Bondi’nin Şubat 2025’te “daha önce hiç görülmemiş bir Epstein müşteri listesinin masasında olduğu” yönündeki açıklamasına rağmen, FBI'ın “Herhangi bir müşteri listesine rastlanmadı” demesi de çelişkileri artırdı. Epstein’in 2019’da hapishanede şüpheli ölümü, mağdurların bir kısmının sonraki yıllarda hayatını kaybetmesi ve üst düzey isimlere uzanan iddiaların hâlâ netlik kazanmaması, FBI’ın son çıkışının “gerçeği aydınlatmak mı yoksa dosyayı kapatmak mı” amacı taşıdığı sorusunu gündemde tutuyor.
SUSMA HAKKINI KULLANACAK
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Epstein'in eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell, Kongre'de vereceği ifadede ABD Anayasası'nın 5. maddesine (Fifth Amendment) atıfla “susma hakkını” kullanacak. Maxwell'in avukatı, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinde ifade vermesi beklenen müvekkilinin “susma hakkını” kullanmayı planladığını bildirdi. Maxwell, Epstein'e yardım etmekten suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Chomsky adına özür diledi
- ABD'li dil bilimci Noam Chomsky’nin eşi Valeria Chomsky, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle özür diledi. Chomsky, Epstein ile bağlantılarına ilişkin yazılı açıklamasında, Epstein’in davasıyla ilgili manipülatif anlatı oluşturduğunu, eşi Noam’ın ise buna “iyi niyetle inandığını" savundu. Epstein'e yöneltilen suçlamaların kapsamını 2019 yılına kadar bilmediklerini öne süren Chomsky, “Geçmişini iyice araştırmadığımız için dikkatsizdik. Bu, ciddi bir hataydı ve bu yargı hatası için ikimiz adına da özür diliyorum. Yardımsever bir arkadaş gibi görünen ama gizli bir şekilde suçlu, insanlık dışı ve sapkın davranışlar sergileyen biriyle bağlantı kurduğumuzu fark etmek, ikimiz için de son derece rahatsız ediciydi" ifadelerini kullandı.